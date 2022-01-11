雲頂屬旗子公司於德國申請破產　或觸發交叉違約

上周五（7日）停牌的雲頂香港（0678），指出旗下的MVWH在並無獲得額外資金情況下，根據德國法律MVWH董事須提交破產申請，並於德國時間1月10日（周一），MVWH向德國管轄法院申請破產程序。

MVWH提出破產申請會引發Global 1融資協議項下違約事件，且從而將觸發本金總額約2,777,000,000美元的若干融資安排項下發生交叉違約。公司指於該等交叉違約融資安排項下的相關債權人可能有權根據彼等各自融資安排的條款要求償還債項及／或採取行動。

雖然公司已達成梅前州備用融資、里程碑付款及WSF 備用融資下的所有提取條件，包括根據梅前州備用融資對提取資金的先決條件要求自公司控股股東獲得30,000,000美元的備用資金，該等融資項下的相關交易對方未能兌現各自的合約義務向公司支付約336,000,000美元款項（即梅前州備用融資、里程碑付款、WSF不公開參與及鎖箱解除項下的款項）。 相關交易對方未能履行彼等具有約束力的合同義務導致公司的預期流動資源出現即時和重大缺口。尚待公司有關梅前州備用融資的申請於德國時間今日（11日）進行的聆訊結果且經計及相關交易對方拒絕允許公司使用合計約336,000,000 美元的付款，概不保證集團能夠履行其於融資安排下的到期財務責任。

正就融資安排與各方磋商

儘管公司已經並繼續與德國聯邦政府的高級政府部長接洽，包括於上周五（7日）舉行的會議，以及與本公司的控股股東聯繫，彼已提議將向公司提供的資金從 30,000,000 美元（公司已提取）增加至42,000,000 美元，但公司仍無法獲得有意義的新流動資金。

公司考慮到其已盡一切合理努力與融資安排項下的相關交易對方進行磋商。倘仍無法履行其償還到期債務的責任或與其相關債權人就其借款的續期或延期或任何相關替代安排達成協議，則可能對業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。董事會目前正與其往來銀行、Dream Cruises Holding Limited（公司間接非全資附屬公司）的股東合夥人及專業顧問商討，評估可用的選項。

公司繼續停牌。