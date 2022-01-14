澳門修訂博彩法　實德環球：不派政府代表入局消除事事受制陰霾

澳門特區政府公布，將博彩業監管，修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（博彩法），表示最多批出六個賭牌，並明文禁止轉批給。另外，規定批給期間不得多於十年，在例外情況下可延長最多三年。法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。

詳細報道：澳門公布博彩法修訂 賭牌最多批6個 期限十年最多額外延長3年

對於今次澳門政府公布博彩法修訂內容，實德環球（0487）副主席兼執行董事馬浩文指出，內容絕大部份均屬業界預期之內，可是有關衛星場的安排，卻令業界較感意外。按修訂法例要求，日後牌主需要擁有經營衛星場的物業，可是牌主需要擁有該物業至哪個水平，料有關細節仍有待於立法會處理。

至於日後博企派息安排，他指出修訂的法例訂明博企日後派息須視乎其規模，包括賭枱數目﹑酒店房間及員工人數等，以衡量當日後再發生如疫情爆發等情況，是否具有足夠資金營運。對於政府並無派代表進入博企，他指出無須要一個實體監察博企運作，認為有關安排有助消除「事事受制」的情況。

分析：市場對當局會過份監管陰霾消除

中泰國際策略分析師顏招駿就認為，今次澳門政府的建議好過市場預期，相信現時的「三主三副」賭牌，均可順利過渡，而且政府明言不派官員入董事局，亦不限制派息水平，令市場對當局會過份監管的陰霾消除。

不過，當局提到賭枱將會全新分配，或是未來的不明朗因素之一，其中由於中、美關係緊張，華資博彩企業或在分配賭枱時，較美資有優勢。

至於股價前景方面，顏招駿認為，市場早前擔心美資賭企或「無得留低」，因此賭股跌得較多，但相信今次的博彩法修訂內容下，美資賭股包括金沙中國（1928）、美高梅中國（02282）及永利澳（1128）將迎來較強的估值修復，但長遠而言，華資博企表現較好。

料農曆新年檔期會表現不俗

在談及今年澳門博彩業前影時，馬浩文指出全年整體賭收達到1,300億澳門元並非難事，最終視乎疫情發展。最近當地便收緊入境安排，要求入境人士提交過去48小時內的核酸檢測結果，而以往只須提交7日檢測結果；同時因珠海出現一宗疫情，導致坦洲需進行檢測，有關安排對旅遊業發展帶來影響。不過若相關問題能在農曆新年前處理好，相信即將到來的農曆新年檔期會是不俗。