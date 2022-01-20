通訊局批准有線電視及奇妙電視股權結構變動申請

通訊局批准有線電視和奇妙電視提出的股權結構變動申請。是次申請涉及永升（亞洲）有限公司（永升）的現有股東將若干股份轉讓予Celestial Pioneer Limited（Celestial Pioneer）。永升持有有線寬頻通訊有限公司（有線寬頻）43.22%具表決權股份，上述批准可讓Celestial Pioneer就有線寬頻的股份提出全面收購要約。

根據有線電視和奇妙電視提交的資料，是次股權變動不會導致持牌機構的法定及實益擁有權有任何實質改變。當有線電視和奇妙電視的股權結構變動完成後，永升持有的有線寬頻（有線電視和奇妙電視的主要股東）43.22%股份維持不變。

通訊局信納有線電視和奇妙電視在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第 562 章）及有關牌照內所有對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

有線寬頻就通訊事務管理局批准有線電視和奇妙電視提出的股權結構變動表示歡迎，並指集團會按程序處理相關工作，並會繼續遵守《廣播條例》（第 562 章）及有關牌照內所有對其適用的規管要求，按照牌照條款履行其投資和節目承諾。

鄭家純增持永升股權

去年第四季，有線寬頻（1097）大股東永升亞洲出現股權變動，新世界系主席鄭家純以2.09億元，向遠東發展（0035）主席邱達昌及富力地產（2777）創辦人李思廉兩人持有的永升亞洲股份。

完成後鄭家純在永升亞洲增至72%，連同同系的周大福企業在永升亞洲持有的14%，鄭家純在永升亞洲持股增至86%。永升亞洲對有線持股仍為43.2%。

隨著永升亞洲股權出現變動，鄭家純須向有線其餘股東提出全購，每股作價0.0264元，較停牌前的0.068元折讓61.18%。