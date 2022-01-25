煤氣與IDG資本成立零碳科技投資基金　總規模達百億元人民幣

中華煤氣（0003）與IDG資本成立內地首隻零碳科技投資基金，總規模達100億元（人民幣‧下同），其中首期募集規模為50億元。雙方又指出，會在零碳科技領域達成全面合作關係，會透過港華智慧能源（1083）豐富業務場景賦能創新科技產品落地，持續探索創新的零碳科技及解決方案。

該零碳基金首期規模50億元，重點投資太陽能、風能、動力電池、儲能、智能電網、氫能、碳交易及管理等零碳科技相關創新領域。零碳基金將落地常州市，並已得到當地市、區兩級政府的大力支持，基金將與常州市進行深入協同合作，共同推動常州的產業發展和零碳進程。

港華智慧能源共304個城市管道燃氣項目

煤氣首席投資總裁陳英龍表示，圍繞國家3060雙碳戰略，煤氣秉承長期投資策略，聚焦零碳科技大方向開展系列戰略布局和投資，不僅通過投資創新科技項目不斷完善業務生態圈和產業價值鏈，與其他投資機構的最大差異化在於能夠為被投能源科技創新的企業提供豐富的應用落地場景。煤氣攜手旗下的港華智慧能源不僅在內地有304個城市管道燃氣項目，服務逾4,000萬家庭客戶和40萬工商業用戶，還從5年前就正式啟動綜合智慧能源項目，目前已在全國21個省、自治區及直轄市布局118個智慧能源項目，其中33個零碳智慧園區項目，並將綜合能源解決方案、去碳化和數碼化作為未來三大業務方向。

公司指出IDG資本有優秀的新能源技術投資能力和業績記錄，長達20多年持續布局新能源行業，煤氣希望通過投資IDG資本的零碳基金，發揮雙方各自優勢，進一步完善自身的能源科技創新生態，加速優秀的技術和產品在能源領域的應用，提高資產管理效率，致力於向客戶提供經濟、高效、低碳的綜合能源解決方案，加速推動城市能源消費的零碳發展。

IDG資本合夥人方珺表示，能源領域創新技術和產品的發展只有得到場景應用的不斷反饋，才能更快完成技術的迭代和落地。「雙碳」目標下，煤氣和港華智慧能源長期以來持續布局豐富的能源應用場景，將有效帶動基金投資的技術企業不斷進入市場並獲得快速發展。IDG 資本作為全國最早開始新能源投資的投資機構之一，將基於自身在清潔能源領域的豐富投資經驗、投後上下游能源產業鏈，結合煤氣豐富的能源應用場景，去支持和賦能那些擁有關鍵技術優勢、規模製造優勢的企業發展，共同推動碳中和的早日達成。