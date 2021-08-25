煤氣公司本港及內地環保項目獲項　多項新發展減少能源消耗

中華煤氣於香港工業總會和中國銀行（香港）贊助的「中銀香港企業環保領先大獎2020」評選中，獲得「製造業金獎」及「可持續發展企業大獎」兩項大獎。公司強調多年來積極投放資源於多個創新並可持續發展的計劃，涉及環保和社區層面，涵蓋香港及內地，包括在蘇州工業園建立了首個城市有機廢物資源化利用項目，每日可處理共800噸廚餘等。



今次是煤氣公司近六年第四次榮獲「製造業金獎」，並從800多家參與企業中脫穎而出，在評選準則「可持續發展」一項中獲得最高分，成為首家、亦是唯一獲頒本年度新增設「可持續發展企業大獎」的企業。公司認為獎項肯定了煤氣公司推出各類創新環保項目、大力節能減排的貢獻。

煤氣公司又指，多年來積極投放資源於多個創新並可持續發展的計劃，包括在尖沙咀中間道的H Zentre採用太陽能綜合抽濕鮮風櫃，將抽濕輪放入鮮風櫃，並利用煤氣熱水爐配合太陽能集熱器系統將水加熱，用於烘乾抽濕輪以還原其抽濕能力，有效減少能源消耗及改善室內空氣質素。

發展熱水爐水力發電模組可自行供電

煤氣公司又發展熱水爐水力發電模組，將水流產生的能源轉化為電能，用以點燃爐具，免卻熱水爐需要定期更換電池的問題，大幅減少棄置廢舊電池所造成的環境污染；公司又舉辦環保科探大賽，把廢舊的聚乙烯管升級為太陽能水耕種植系統，並捐贈予中小學進行水耕實驗，增進學生的環保知識和提升他們的解難能力。