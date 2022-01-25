應科院成立金融科技未來領袖學院　予學生暑假實習機會參與研發

應科院成立「金融科技未來領袖學院」（學院），讓就讀創科及商業相關專業的大學本科二、三年級學生，及碩士、博士學生，於今年暑假在應科院實習，參與研發金融科技，並實地考察九間業界重要機構，包括中銀香港、中國人壽（海外）、數碼港、Hewlett Packard Enterprise（HPE）、香港金融管理局（金管局）、香港科技園公司、IBM、Microsoft香港、平安壹賬通銀行，了解金融科技如何推動業界發展。

應科院行政總裁葉成輝表示，金融科技界渴求人才，我們希望讓大學生透過參與富挑戰性的研發項目，賺取實戰經驗，及早裝備自己投身業界。特別感謝多個在業界舉足輕重的夥伴機構支持，讓我們的實習生有機會多角度了解金融科技，開拓眼界。他指出學院將為香港培養優秀的創科新力軍，協助推動「金融科技2025」策略。

數碼港行政總裁任景信表示，作為香港的金融科技大本營，數碼港深明金融科技行業，不論是金融機構還是初創公司，都對金融科技人才求才若渴。樂見應科院憑藉其強大的研發能力，透過學院為大學生提供參與金融科技項目的機會，為他們將來投身金融科技行列打好基礎。

金管局首席金融科技總監周文正表示，金融科技以前所未有的速度持續發展，香港必須加大培養人才的力度，以確保我們有足夠的金融科技專才投身業界，推動行業發展。在「金融科技2025」策略下，金管局繼續與各策略夥伴緊密合作，培育全方位的金融科技人才。我們很高興見證和支持應科院成立「金融科技未來領袖學院」，計劃與我們為金融服務業配備更多技術專才的願景相呼應。金管局與應科院是長期合作夥伴，我們期待將來有更多的合作機會，一同為金融科技業的蓬勃發展作出貢獻。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，金融科技是香港科技園其中一個重點推動的領域，十分高興成為應科院「金融科技未來領袖學院」的支持機構，與各界攜手合作，透過全方位的培訓，共同栽培年青一代成為創科領袖。深信人才是創科發展的重要元素，而香港作為全球領先的國際金融中心之一，需要培育更多金融科技人才，以科技研發創新方案，加快香港、大灣區，以至國際金融科技的發展。