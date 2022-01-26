恒大據報今晚舉行投資者電話會議　執董及風險化解委員會成員出席

《彭博》引述消息人士指出，恒大（3333）會在今晚舉行投資者電話會議，會議邀請由恒大﹑財務顧問中金﹑中銀國際亞洲﹑華利安及鍾港資本發出。

參與會議人士包括恒大執行董事肖恩，風險化解委員會成員Chen Yong，及香港分支總經理Andrew Huang。惟邀請函內未有提及電話會議會商討哪些內容。

另一方面有內地網民就關於河南焦作修武縣雲台山恒大‧養生谷項目，快成爛尾樓的投訴，焦作市政府辦公室今日回復指出，網民反映情況屬實，盡快推動項目恢復健康有序經營。

回復又指出該項目於2020年6月暫停施工，並無明確復工時間。在去年9月24日，已歸集資金2,000多萬元人民幣進入政府與企業共管賬戶，至10月19日修武縣住房保障中心等部門前往鄭州恒大公司，完成印鑒﹑賬戶﹑証照等相關憑證交接，於10月28日已收回該項目12宗﹑合共1,200餘畝閑置2年以上土地。