Cathie Wood無懼跌市唱好創新科技股　料未來10年複合回報率達30%

方舟投資公司（ARK）創始人Cathie Wood周二（1月26日）重申了她對創新型科技股和比特幣（Bitcoin）的信心，稱創新型科技股未來10年的平均年複合回報率可能達到30%，併稱比特幣「仍是未來的貨幣」。



《新浪財經》周四（27日）報道，Cathie Wood表示，她仍然相信DNA測序、機器人技術、能源存儲、人工智能和區塊鏈等技術有着美好的未來。

她說：「所有這些都在指數級增長的軌道上，」並補充說，未來10年它們可能以平均每年30%的速度增長。

Cathie Wood還重申了對加密貨幣的信心，儘管最近幾周加密貨幣已經暴跌。她稱比特幣是有史以來發明的第一個全球化、私人、去中心化的貨幣系統，並表示加密貨幣將對全球經濟產生「深遠的影響」。

Cathie Wood去年曾預測，比特幣價格到2026年可能超過50萬美元。她旗下方舟投資公司的一位分析師在周二的一份報告中作出了一項更大膽的預測，認為比特幣價格到2030年可能超過100萬美元，並稱投資者仍然關注其長期價值。

方舟分析師Yassine Elmandjra在報告中表示，區塊鏈網絡上的訊息顯示，至少有1,350萬枚比特幣在155天內沒有被轉移過，這表明比特幣是一種長期持有的行為模式。

此外，比特幣的年度結算量已經超過了Visa，2021年比特幣網絡的結算量超過13.1萬億美元。

其他可能鼓勵比特幣更廣泛使用的發展包括 Taproo升級，這是自2017年7月以來對其協議的首次更改，以及提高交易速度的閃電網絡。

此外，這家投資公司認為，有關比特幣對環境負面影響的觀點也不太站得住腳。

該公司表示，比特幣挖礦系統為區塊鏈增加了新的比特幣，它可以激勵更清潔的解決方案，從而實際上有利於能源行業。