皇家加勒比：「海洋光譜號」四月調往新加坡　重申香港是重要市場

早前《香港01》接獲消息，皇家加勒比郵輪﹙Royal Caribbean﹚因本港嚴厲的防疫措施，計劃「撤船」，把在港郵輪調往新加坡，意味去年10月起該公司推出的「公海遊」或會暫停。皇家加勒比國際郵輪今日（27日）公布，「海洋光譜號」將從香港調往新加坡，並於2022年4月11日開始在當地投入服務。

翻查公司網頁，目前從香港出發，可供預訂行程有四天，分別是2月24、26日，以及3月10及12日，全部均是兩日一夜的行程。

詳細報道：01獨家｜因防疫措施過緊 皇家加勒比擬「撤港」 郵輪調往星洲

公司指，此航程安排是皇家加勒比2022年春夏季亞洲遊輪航程的一部份。「海洋光譜號」將從香港調往新加坡，繼「海洋量子號」後，由2022年4月11日起於當地營運公海遊航程，至於目前在新加坡提供服務的「海洋量子號」，將於五月抵達阿拉斯加繼續航行。

公司指，海洋光譜號由2021年10月起於香港營運公海遊旅程，市場反應非常熱烈，被香港市民視為在疫苗氣泡下最安全的本地度假選擇，並獲得高程度的顧客滿意度。

自2015年皇家加勒比首次以香港作旗下遊輪的母港開始，一直取得莫大成功，重申大中華地區以至香港是公司最重要的策略性市場之一，會繼續堅定而長遠秉承承諾，致力為香港市場服務。