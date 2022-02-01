虎年港股可生威？ 沈大師﹕走勢如生龍活虎　見28000點無難度！

今日為壬寅年的大年初一，在此先向讀者拜年。祝大家虎年萬事大吉，身體健康。從今日起，港股將會連續3個交易日休市，至年初四（周五）才會重開。雖然在休市期間，大家總希望多將精神落在「吃喝玩樂」，並將目光暫離股市。可是市場是不等人，想在股海中有收獲，就算是長假期，仍要花時間「做功課」，為未來做準備。言歸正傳，牛年港股表現有目共睹，全年累瀉逾2成，與對上一個牛年累升61%的走勢，根本不可相提並論。

經歷了一個讓投資者失利的牛市後，港股在新一年是一隻「猛虎」，還是一隻「小貓咪」？綜合專家意見指出，新一年大市有不俗表現，更有可能挑戰29000點以上。不過專家亦提醒，指出港股並非會一帆風順，若聯儲局採取更進取的加息步伐，不排除大市會在今年首季下試22000點，建議投資者待聯儲局今年3月舉行議息會議後，才作部署。



歷來虎年港股三升一跌

港股經歷了牛年弱勢後，投資者當然希望可以承專家貴言，在新一年擺脫頹勢兼收復去年失地。若從歷史走勢，原來港股在虎年錄升幅機會達75%。翻查過往大市在歷來4個虎年，走勢是三升一跌，其中最理想為1986的虎年，全年勁升47%；不過在1974年的虎年卻勁跌49%。或許投資者認為這兩個虎年表現或較極端，擔心新一年港股亦會大上大落。便可以再看看港股在另外兩個虎年表現。在1998年及2010年的兩個虎年，大市分別升1.62%及17.96%。看完這些數據後，反映出港股在虎年多上揚，會否讓大家安心一點。

歷來虎年，港股多錄升幅，但74年虎年恒指卻幾近腰斬。

沈大師﹕立夏過後港股有新氣象

當然過往港股於虎年出現升多跌少的現象，不等於將來一定會重現。為何專家會較看好新一年大市走勢。人稱沈大師﹑不論對股票或是風水術數皆素有深入研究的訊匯證券行政總裁沈振盈指出，在虎年將會出現港股與美股脫鈎，即美股跌而港股上揚的情況，特別是過了第一季，港股會走自己方向。由於大市經過2021年的「殺估值」後，已處於合理水平，反觀美股仍被托住，不排除在今年首季美股會出現震蕩，而港股在虎年可以「生龍活虎」。

被問及大市在虎年可否攀上27000至28000點時，沈大師直言難度不高，並指出由於立春八字欠火，五行屬火的電訊及科技股值得留意。他又指出待立夏過後，港股會有新氣象。

沈振盈認為，投資者於虎年可留意屬火的電訊及科技股。（資料圖片）

李慧芬﹕內銀股具上升動力

高寶集團證券執行董事李慧芬亦看好虎年大市。她指出大市經歷2021年跌市後，相信會在虎年回升，事實上大市從今年1月初的低位逐步回升，亦見有投資者入市買貨。若今年大市處於升勢並被28000點，不排除可以挑戰29000點，甚至29600點。

被問及今年有哪些股份可留意時，她指出由於聯儲局已準備加息，能從加息反惠的銀行股如滙豐（0005）﹑恒生（0011）及渣打（2888）可以留意，又指出內銀股具有上升動力。不過她提醒內銀股走勢中間會有跌蕩，其中一個原因是內地去年政策影響，或會讓內銀股臨壞賬壓力，因此她預期內銀股走勢會是「上一級﹑後橫行，再上一級」的走勢。

李慧芬又指出，內房股亦可以留意，特別是具有較強資金流及負債率較低的內房股。

此外新能源車股及資源股，皆為可以留意股份，她指出前者能受惠於內地不同地方希望在2025或2030年，全面更換成電動車。資源股則在通脹因素支持，惟要小心若價格升幅太急，中央政府會出手干預。

被問及新一年投資者的資產組合配置時，她指出投資者風險胃納可略加大，並且在通脹環境下，今年無須持有太多現金，又建議投資者可以考慮持有黃金及小量虛擬貨幣，畢竟通脹難在2至3個月便會消退。

李慧芬指出，在新一年內銀股值得留意。（資料圖片）

連敬涵﹕待3月聯儲局議息後再部署

可是勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵，卻對虎年大市表現有保留，認為近期港股表現較佳似屬虛火，情況就如同去年1月時，在市場傳出基金建倉消息，帶動港股上揚。可是自牛年農曆年開始不久，大市已無法延續鼠年尾升勢，擔心虎年會重覆這樣的走勢。由於聯儲局就3月加息取態相當明確，他更不排除屆時當局會一口氣升半厘，因此他對未來港股能否延續早前升勢有保守。

他進一步指出，隨著企業業績將至，投資者普遍對大型科技股業績無甚期望，不排除大市有機會下試22000點。他又指出若投資者手上持貨已有一定利潤，可考慮先行獲利，待聯儲局在下月議息會議後再進行部署。