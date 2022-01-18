風水預測虎年恒指走勢　有兩個月最兇險　八字缺「火」科技股冇運

「虎年」將至，以風水角度去看，股市未來一年的走勢如何？中信里昂證券如過往一樣，今年亦發表最新的「風水指數2022」，從玄學角度分析大市走勢，明言冀以幽默嬉笑迎接「水虎年」。



三月及九月為全年低位

報告指出，今年屬「水虎年」，恒生指數則屬「土雞」，「水虎」與「土雞」相遇，為避開爪牙，「土雞」會快速行動，因此報告預測，今年恒指將有一個「開門紅」，三月形勢轉下，之後穩定回升，在六月左右的夏季回升至高位。

不過可惜秋初長勢頓挫，九月跌至底位，「土雞」向上避開「水虎」，一路上升進入冬季，以高唱迎來新年。

報告又提到，恒指今年有紫微、龍德二星之助，兩者都有轉危為「雞」的能力。而土雞面臨的威脅是暴敗星，如何對付這種運勢，「只要不開門，就能將其拒之門外」。

以五行去看，八字中「木」行充盈，土雞亦能滋養巨木，一些之前不順的股份，例如教育、及消費類中的包括服裝，甚至是小文具店將脫出困局，迎來轉機。此類行業在元宵之後運勢最佳。

由於「火」與「金」一樣均不見於今年的八字之中。電信／互聯網、科技受公用事務等行業屬火，今年火勢微弱，不足以生有形之焰。不過另一方面，堪為柴薪之木並無空乏，又有土可掩水，為以下行業的「慘淡之年」，帶來少許暖意，包括：製造業、廣告業、消費品（例如：照明和時裝）；此類行業在春末夏初運勢最佳。

由於八字缺「金」，若在接下來的12個月關注金融市場，包括虛疑貨幣等，卻發現頭重腳輕、感覺輕飄飄不踏實，惟夏季之後的短時間內，金類股票可能表現上佳：八月開始到十一月，金融及能源類股份造好。

「土」類行業，如房地產及原材料類股份仍顯頹勢，建築類股份或會陷入需求疲弱和缺乏原材料的困境；不過與土相關的其他行業將提前起勢，規模特別小的行業，如寶石和皮革，表現應當不錯，即使起步和年終均業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。

「水」則是虎年之星，特別是在春季首兩月，以及中秋到冬季，貿易及航運將在今年有所斬獲，在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。報告又估計，今年全球各地的旅遊業將重新開放，明智選擇相關行業，如博彩、酒店等或可收穫不菲財運。

今年風水較好的位置，是東北及正南方。（中信里昂證券報告）

東北、正南風水較好

房地產方面，本港投資者在決定買樓前最好先查看風水地圖，今年「八白星」居東北，帶來財富和幸運，但同時亦要小心居於此宮的太歲；「九紫星」居於正南，可買上一盆柿子樹招來好運；但必需要避開中央方位，因飛入中央的「五黃煞星」將帶來疾病和災禍，建議在此放置鋼鐵，以金氣化散土之大勢。

生肖方面，今年馬、兔、羊、豬大吉；虎、蛇、猴、雞、鼠、牛相對順利，龍及狗則需要加倍努力。

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MIRROR虎年運程：多關注安全

報告又為人氣組合MIRROR預測虎年運程，認為只要12個成員或會發生某些法律糾紛，解決之道在於在年初就將所有細節理順。

另外，「桃花星」的喜氣洋溢在他們身上，愛情很可能從很多未曾設想的角度悄然降臨，對於還沒有穩定伴侶的成員，今年可能是上下起伏的一年。年內，組合或會以某種創意方式沉寂一段時間，但認為他們已走過千山萬水，再趟過一條小河沒什麼大不了的，只要表演時多關注安全，將帶來可觀回報。