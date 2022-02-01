Wordle大熱獲《紐約時報》收購　分析稱後者冀收購增網上版吸引力

今日為新正頭大年初一，相信不少人會在數天假期裹，在不同玩樂遊戲場景中奮戰。近日大家打開Facebook時，總有朋友分享其參與估字遊戲Wordle戰績，自然成為眾人間話題。此大熱遊戲，旋即成為被收購對象。《紐約時報》宣布收購Wordle，惟雙方並無透露交易作價，而該遊戲是由Reddit設計者Josh Wardle於去年10月發表。

Wordle這個網上估字遊戲，免費供玩家參與，每名玩家每日可以參與遊戲一次。Wordle 的玩法相當簡單，當中揉合了舊式的猜字遊戲《Hangman》以及桌遊《Mastermind》的邏輯，其每天都會提供一個以5個英文字母組成的英文生字，玩家只有6次機會猜測。

由於Wordle的生字並不會提供任何意思上的提示，僅會透過不同的顏色標示提示玩家的輸入正確與否、又有幾多字母正確，故此理論上玩家是不需要知道最終答案生字的解釋都一樣可以破解謎題。《紐約時報》指出，不會改變遊戲玩法。

遊戲推出後反應不俗。在2021年11月1日，Wordle的遊玩人次為90人，但在2個月後，每日的遊玩人次已經增加到30萬人。由於Wordle玩法簡單有趣、且富有挑戰性，引起不少歐美人士嘗試並在網上公開當日的成績，令更多人對這個另類的填字遊戲產生興趣，至近日，這股熱潮更吹到香港的社交網絡。

就今次交易，分析員認為《紐約時報》希望透過交易提高其網上版吸引力，以提高訂閱率。