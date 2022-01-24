Wordle 教學｜近日在 Facebook、Instagram 都見到有朋友動態留下神秘的「黃綠格」，不少人看到一頭霧水，原來這與一個在歐美掀起熱潮的拼字猜謎遊戲《Wordle》大有關係！



最近一個名為《Wordle》的字謎遊戲在歐美掀起熱潮，不少人熱衷於嘗試這個英文版的「每日一字」

👉 快刪！Android 6款QR、PDF免費App暗藏木馬 30萬人銀行資料被竊

「每日一字」字謎遊戲 Wordle 的來源是一個愛情故事？

Wordle 開發十日Josh Wardle 與其女友 Shah Palak

Wordle 這個新興的字謎遊戲，由美國一位居於 Brooklyn 的軟件工程師 Josh Wardle 所開發，原本只是為了取悅酷愛填字遊戲的女友而開始的小嘗試，但後來在其親友群中亦大受歡迎，遂決定將此益智的新遊戲以線上遊戲方式公諸於世，以其姓氏諧音結合「Word」一字，取名為《Wordle》。

在 2021 年 11 月 1 日，Wordle 的遊玩人次為 90 人，但在 2 個月後，每日的遊玩人次已經增加到 30 萬人；由於 Wordle 的玩法簡單有趣、且富有挑戰性，引起不少歐美人士嘗試並在網上公開當日的成績，令更多人對這個另類的填字遊戲產生興趣，至近日，這股熱潮更吹到香港的社交網絡。

Wordle 遊戲官方頁面連結

各位身邊或者已經有朋友在網上公開這一類以黃、綠格組成的動態，其實只要搞懂 Wordle 的玩法就可以瞬間看得明白。

👉 消委會15款電熱水煲評測 買錯電費隨時貴過冷氣 附7大使用貼士

Wordle 玩法超簡單、難在「機會」有限？

Wordle 的玩法相當簡單，當中揉合了舊式的猜字遊戲《Hangman》（吊頸）以及桌遊《Mastermind》的邏輯，其每天都會提供一個以 5 個英文字母組成的英文生字，玩家只有 6 次機會猜測。

由於 Wordle 的生字並不會提供任何意思上的提示，僅會透過不同的顏色標示提示玩家的輸入正確與否、又有幾多字母正確 － 故理論上玩家是不需要知道最終答案生字的解釋都一樣可以破解謎題。

👇👇👇按圖放大看 Wordle 詳細玩法步驟👇👇👇

+ 2

👉 Disney+香港懶人包 最平月費僅$6？影片內容、收費、功能一文看

同場加映：《哈利波特》咒語Siri都識？教你設定5個Siri語音咒語操作iPhone



iPhone Siri 哈利波特咒語｜《哈利波特》系列正傳小說、電影雖然已經完結了足足十年有多，但人們繼續對魔法世界趨之若鶩，雖然現實中的我們依然是不懂魔法的「麻瓜」，但其實在 iPhone 入面暗藏了幾個來自魔法世界的咒語彩蛋👉👉只需要喊出相應咒語就可以啟動特定功能。