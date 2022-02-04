太古廣場去年出租率96%　零售額按年增逾27%

太古地產（1972）公布截至去年12月底止，旗下物業營運數據。在本港的辦公室物業整體出租率為97%，按年增加1個百分點，其中太古廣場出租率按年增加3個百分點至98%，惟租金卻下調4%。內地辦公室物業方面，香港興業中心一座及二座出租率為100%，頤堤港一座及太古匯出租率分別為93%及95%。

商場物業方面，太古廣場購物商場出租率保持為96%，零售額按年增27.4%。太古城中心及東薈城名店倉出租率均為100%，零售銷售額則分別增加8.8%及21.6%。

內地零售物業方面，北京三累里屯太古里出租率為97%，按年跌2個百分點，零售銷售額增長27%，其餘5個項目出租率介乎90%至100%，當中廣州太古匯及上海興業太古匯零售銷售額，分別增加33.4%及28.8%。

公司亦公布旗下發展中投資物業最新情況，其中太古坊二座正在安裝幕牆及內部裝修工程進行中，預期今年落成。

對香港長期前景充滿信心

太地指出，對香港作為國際金融中心的長期前景充滿信心，鑑於本港於大灣區發展的角色愈趨重要，公司將繼續擴展香港的辦公樓物業組合，以滿足市場對優質辦公樓的需求。

該公司稱，「太古坊二座」預計於今年年中落成，項目落成後將為太古坊新增100萬平方呎甲級辦公樓樓面，並獲全球領先的私人銀行瑞士寶盛承租4層（約9.2萬平方呎），成為該幢全新辦公樓項目的首個主要租戶。另外，位於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建進度良好，將為太古廣場物業組合新增約22.33萬平方呎辦公樓面。

整體零售方面，該公司表示，香港零售市場於去年有所回升，旗下商場的銷售額第四季錄得按年穩定增長。至於內地零售方面，旗下內地六個商場於去年錄得強勁表現，年內租用率堅挺，銷售額穩步增長。然而，受個別城市的零星疫情爆發及嚴格出行管制影響，部分商場人流及業務受短暫性影響，第四季銷售額增長放緩。