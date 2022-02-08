聯儲局加息在即　美銀料美股將受壓　應暫緩入市撈底策略

美國聯儲局在今年加息已屬勢在必行，至於加息次數則眾說紛紜。在加息陰霾下，美股踏入2022年後明顯強勢不再。大行美銀最新發表報告，指美股有可能下挫20%，建議投資者在美國聯儲局首度加息前，暫緩入市撈底策略，並呼籲投資者應為股市出現大波動作準備。

美銀技術分析師Stephen Suttmeier指出，一般而言當聯儲局首次加息後數個月內，股票先遭到拋售後再回升。

聯儲局早前暗示會在今年3月時啟動加息，Stephen Suttmeier指出聯儲局首度加息後的1個月﹑2個月﹑3個月及4個月期間，標準普爾500指數平均回報率中位數為負值，惟在加息後的5個月﹑6個月及12個月，回報率會轉正。

他指出若聯儲局在今年3月進行首次加息，標準普爾500指數在4至7月時會存有修正風險，至今年第三季末才會穩定。