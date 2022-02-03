美股收市｜道指漲224點四連升　Facebook業績差盤後挫兩成

美股經歷上月底拋售後連日造好。道指周三初段表現反覆，尾段發力漲逾200點；在Google母企Alphabet飆超過7%支持下，標指升近1%，納指亦升0.5%。

Facebook業績遜預期和下調展望，盤後大跌兩成。



道瓊斯指數收市報35,629點，升224點或0.63%；標準普爾500指數收市報4,589點，升42點或0.94%；納斯達克指數收市報14,417點，升71點或0.5%。

Alphabet前一日的業績數據勝預期，並公布會1拆20，周三收市升7.52%；晶片商AMD業績亦報喜，漲5.12%；高通亦升6.25%。其他重磅科技股表現不一，Tesla跌2.75%，蘋果升0.7%，Netflix跌6.05%，亞馬遜跌0.38%。

Facebook業績差 盤後暴瀉22%

Facebook周三公布上季業績，多項數據都遜預期。期內，每日活躍用戶數目為19.3億，預期為19.5億；每月活躍用戶為29.1億，預期為29.5億；收入為336.7億美元，預期為334億美元；每股盈利為3.67美元，預期為3.84美元。今季收入估計為270億至290億美元，亦低於分析師估計的300億美元。

Facebook指，通脹和供應鏈因素影響了廣告商的預算，以及蘋果修改iOS私隱設置，是公司增長遜預期的部份原因。業績公布後，Facebook盤後增暴跌22%。