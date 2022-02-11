華晨中國售華晨寶馬25%股權將交割　考慮派發特別息或回購

華晨中國（1114）指出，就有關瀋陽金杯汽車，將合資公司華晨寶馬25%股權售予寶馬集團一事，預料股份交割在本月18日落實，並於22日或之前收到該筆近280億元人民幣交易作價。

公司指出華晨寶馬已收到由瀋陽市大東區市場監督管理局發出的新營業執照並已生效。由於股權轉讓協議所載之先決條件已全部達成，故預期將於本月18日落實交割。

於根據股權轉讓協議進行調整後，代價總額為279.41億元人民幣，按照股權轉讓協議之條文，將由寶馬集團於交割時以現金支付，並預期瀋陽金杯汽車於本月22日或之前收到。於交割後，該公司將繼續間接持有華晨寶馬的25%股權，而華晨寶馬將為該公司的聯營公司，其財務業績將繼續於財務報表中以權益法入賬。

該公司現正考慮為其股東創造價值之不同選項，包括但不限於特別股息、股份購回或新策略投資。於全面評估所有可得選項後，將最終決定出售事項之所得款項淨額用途。

華晨寶馬於2003年成立，由華晨及寶馬各持50%股權，其後在2018年內地宣布外資持有股權比例限制將階段性取消，華馬及寶馬宣布將華晨寶馬股權增持至75%。自本月11日起，寶馬對該合資公司持股增至75%，而寶馬與合資合作有效期據此延長至2040年。