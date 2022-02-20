滙豐業績前瞻｜去年稅前利潤料多賺逾倍　專家籲留意該行未來投資

有獅王之稱的滙豐控股（0005），將於周二（22日）公布截至去年底止全年業績。大行普遍預期，滙豐去年按列賬基準的除稅前利潤較2020年倍增，並且會增加全年派息金額5成以上。不過有分析員認為，有關加息有利該行前景的炒作已完，不排業績公布後股價將回落到介乎50至55元之間。



瑞信料獅王去年稅前多賺近123%

而據《彭博》綜合大行預測，滙豐去年經調整稅前盈利介乎199.03至245.06億美元，增幅為63.8%至101.7%。若單計去年第四季，經調整稅前盈利分別為38.38至47.19億元，按年增加73.7%至113.5%。

在眾多大行中，瑞信對滙豐去年業績看法最樂觀，料獅王去年按列賬基準稅前盈利為195.5億美元，按年增加122.7%。花旗則預期滙豐去年稅前盈利多賺115%，又預期獅王去年淨利息收入及手續費收入分別為263.04億美元及131.85億美元，按年增長4.6%及11%。同時又預期滙豐去年錄淨回撥15.2億美元。

另一大行摩根士丹利則預期，去年第四季滙豐淨利息收入按年及按季皆增加2%，可是非利息收入卻因季節性交易量疲弱，而按季下跌1%。

美銀料滙豐今年回購增至30億美元

大行預期滙豐去年會增加派息，亦預料未來該行會進行回購。其中高盛預期滙豐去年全年派息0.26美元，按年增長73%，瑞信則預料獅王派息增幅為53.3%至0.23美元。美銀預期今年滙豐回購金額達30億美元，高盛則預料回購金額將由目前的20億美元，在2025年時增加至40億美元。

郭家耀﹕可關注管理層會否談論新投資

就有關滙豐提及派息及回購外，當周二該行公布業績時，又哪些地方要注意。安里資產管理董事總經理郭家耀認為投資者會關注該行管理層對未來業務發展的指引，包括今年正式踏入加息周期後的展望，以及該行會否對中港等市場增加投資等，相信是投資者希望看到。當然派息及回購亦是該行股價動力之一。

由於香港一向是滙豐最主要盈利及收入來源，被問及近期本港疫情升溫，政府收緊社交距離措施，以及部份大行削減今年對本港經濟增長預測，會否影響滙豐未來業務表現時，郭家耀指出反而要留意樓價走勢，若樓價僅輕微回落，相信該行撥備金額有限。當然若日後樓價下跌幅度擴大，屆時本地銀行業撥備金額難免會增加。惟從目前來看，樓價跌幅應屬輕微。

至於滙豐會否因本地經濟前景，在未來考慮派息時會否較審慎？他認為滙豐在派息上會採取較漸進方面，不會太急進。

郭家耀預料本港樓價或會出現輕微調整，對銀行影響未必太大。（資料圖片）

他進一步指出，從目前股市表現來看，投資者對疫情並非太感憂慮，其中從事餐飲及旅遊等行業，股價未見太大調整，反映出投資者期望可以走出疫情陰霾，因此他相信對金融公司影響應該不會太大。

談及未來滙豐股價表現時，郭家耀認為將於54至60元之間上落，又指出早前該行股價已累積相當升幅，所以近期出現回吐。他又指出目前市場人士對美國聯儲局採取的加息步伐存分歧，若通脹維持高企，日後加息步伐會較快自然對滙豐有利。所以加息因素亦是未來該行股價可否突破心理關口位置的關鍵。

沈振盈認為有關懂憬加息對滙豐的利好消息已炒作完成。（余俊亮攝）

沈振盈籲投資者業績公布前先行「食胡」

人稱沈大師的訊匯證券行政總裁沈振盈則認為，投資者就加息利好滙豐的憧憬已炒作完成，建議投資者可以考慮在業績公布前先行「食胡」；並指出近期股價出現回調屬正常，始終股價受到不少不明朗因素影響。他又不排業績公布後，滙豐股價將處於50至55元之間，日後股價走勢視乎該行業績表現。

被問及加息對滙豐息差帶動作用時，沈大師直言目前僅是外界預測，難料最終加息幅度。