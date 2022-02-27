幟哥事件突顯證監打擊決心　唱高散貨衰在「打Turn」｜刁佬

香港地搵食不容易，監管機構都明白，所以正常不會斷你米路，除非你做得太離譜，俗語說「搞串個Party」，以致班「老散」又投訴，又請願，又去你公司Lobby做法事，監管機構別無他法，只好出來洗洗太平地。

如果你有看刁佬上幾回的分析，你就知這個所謂的「唱高散貨」騙局，有問題的不是第一步的「唱高」，也不是最後一步的「散貨」，而是中間由莊家舞高股價的操作。這種操作一般由莊家通過多個代名人帳戶買賣股票，「有系統、有預謀、有計劃、有組織」的買賣股票，最終目標是令股票交投量和股價雙高，行內俗稱「打Turn」，亦有人雅稱它為「市值管理」。如證監會真要捉人祭旗，這幫人才是目標人物，只是這些魚很難捉。

證監會近年多次與警方進行聯合行動，打擊「唱高散貨」騙局。（資料圖片）

何解？因為「代名人帳戶」只是一個概念，跟「誰是兇手」的「兇手」一樣，不會事先白紙黑字標明俾你知。要找出這些「代名人帳戶」幕後Big Boss是誰，除非有內鬼篤灰，否則要花費大量人力物力時間在眾多買賣交易中尋找脈絡，高手都未必看得出來。當然難歸難，要做的始終要做，證監會去年就最少五次向超過15家經紀行發出限制通知書以凍結與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶。

但老老實實，做得賊的，除非是「笨賊」，否則那有這麼容易給你捉到？當然「笨賊」還是有的，2020年9月就有位奇葩「神乎其技」的被入罪。案情指被告於2011年5月開始囤積某上市公司股票，及後於2012年9月4日透過六個由他控制的證券帳戶對該上市公司股票進行買賣，以至令該上市公司的股價被推至較前一日收市價高出50%，當天成交量亦比過去十個交易日的平均量高出三千倍，結果「虛假交易」罪名成立，被判罰款3萬港元及被命令支付證監會的調查費用。

由於「虛假交易」及「操縱證券市場」等罪名取證困難，如非遇上前述有如拎住膠刀去打劫的「笨賊」外，要入罪並不容易，近幾年的造市大案怕且就只有「正利造市案」這一單。

證監會去年就最少五次向超過15家經紀行發出限制通知書以凍結與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶。﹙網頁截圖﹚

話說正利控股 (3728) 於2016年3月29日在創業板掛牌上市，首日股價暴升8倍，然後於9月7日單日大跌9成。證監會指該項操縱計劃在正利上市之前已被策劃及展開，人為方式令正利的股價和成交額大升。此案起於2016年，但正式落案起訴則已去到2020年8月，至今仍未有結果，大家就知查這些金融案件有多曠日持久。所以有人說詹培忠父子案於事發多年後才被控告，是基於政治考量，刁佬認為是想多了。

今次「幟哥」高調出貨，無疑是再次證明證監會對打擊「唱高散貨」和 「微信女」的決心，但證監會是否真有殺手鐧，刁佬認為未必，至少不會有人短期內被入罪。惟欲知後事如何，可能真要耐心等等了。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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