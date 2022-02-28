餐廳部分停業　政府或實施全民禁足　黃家和冀當局推保就業3.0

第五波疫情嚴峻，確診人數屢創新高，政府進一步收緊社交距離措施，同時計劃3月推出全民檢測，食物及衞生局長陳肇始今日（28日）更指出，不排除全民禁足。現時部分餐廳暫停營運，或轉做外賣生意，本港餐飲業可謂雪上加霜。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受疫情及社交距離措施影響，餐飲業面臨前所未有的困難，直言「不敢想像可以堅持到幾時」。不過對於財政司司長陳茂波於上周三公布的部份支援企業方案表示歡迎，並期望政府可以推出如保就業3.0等支援計劃，協助中小企。



餐飲股股價全面下挫

叙福樓集團（1978）自今日（28日）起暫停旗下所有餐廳的營運，旗下餐廳包括牛角、牛角次男坊、温野菜、牛涮鍋等。翠華餐廳（1314）亦表示，目前只有翠華冰廳停業，部份分店只提供外賣。

連鎖快餐集團大家樂集團（0341）亦宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。另外，多間連鎖酒樓部分分店要暫停營業，包括東海飲食集團，旗下部份分店關閉至3月中，只有兩三間店維持有限度服務。

受到旗下食肆停業或只提供外賣，觸及大家樂等餐飲股股價大瀉，大家樂瀉6.9%，大快活（0052）收市報15.06元，跌1.8%，敘福樓跌8.6%，富臨（1443）跌9.9%。

黃家和表示，受疫情及社交距離措施影響，餐飲業面臨前所未有的困難，生意額僅剩下兩成。（資料圖片）

黃家和：歡迎政府立法禁業主對個別行業追租

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受疫情及社交距離措施影響，餐飲業面臨前所未有的困難，生意額僅剩下兩成。如晚市禁堂食等措施要維持至4月20日，會有更多餐廳選擇暫時停業，估計約7,000間食肆暫停營業、2,000間食肆結業，行業失業率或升至20%。

黃家和續稱，即使未結業或停業的食肆，經營上都有非常大的壓力，為了保障員工有部分收入，維持有限度營業，「除了無生意，不少員工亦確診，不敢想像可以堅持到何時」。

餐飲業經營困難重重，新一份財政預算案提出一系列支援中小企的措施，黃家和指，預算案對餐飲業的幫助不大，即使派發1萬元消費券，相信市民會優先購買民生用品，不過歡迎當局將立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，相信此舉會為部分食肆帶來喘息機會。

黃家和又指，一些餐飲相關行業亦未能倖免，例如食品供應商等，生意同樣受到影響。倘若政府實施全民禁足，餐飲業收入將「清零」，希望政府能夠提供足夠的支援，例如推行保就業3.0，幫助中小企。