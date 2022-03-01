調查｜外派僱員宜居城市排名　香港急跌至77位　與2大因素有關

香港作為亞洲國際都會，是不少跨國企業的亞太區總部所在地，自然不少外籍僱員亦居於本地。不過有調查卻顯示，本港在外派僱員宜居城市排行榜急跌19位至77位，原因與本港的新冠肺炎疫情防控措施，及新聞自由度下降有關。至於作為香港在亞太區內競爭對手的新加坡，蟬聯第1。



根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區的城市受持續的封閉措施影響，導致在宜居城市的排名中出現下降。其中香港的排名較去年下跌19位，目前於排行榜中排第77位。

調查顯示，在20個最宜居的城市中，日本佔4個，分別為東京﹑大阪﹑名古屋及橫濱，其中大阪及東京更在今年調查中排名第3。新西蘭的威靈頓則排第2。

新加坡﹑威靈頓及東京與大阪等數個城市，在外派僱員宜居城市排名不變，可是香港的排名卻較上次調查跌19位。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出：「香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，部分原因是因為香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數中『新聞及媒體自由』方面的評分。與此同時，許多去年排名較香港低的地區都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。」

調查指獅城在基建住房等範疇表現出色

調查顯示，新加坡今年出現跟香港相似的情況，其整體宜居程度的分數有所下跌，但依然是最適合東亞外派僱員居住的地點。

關禮廉表示：「儘管新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施及日漸增加的網絡審查而出現下跌，但新加坡仍能從新西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點。這意味著，新加坡與位列第2及第3名宜居城市之間的差距收窄，但由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首之位。」

另外，受新冠疫情影響，不少其他亞洲城市的排名都在過去12個月顯著下降。

關禮廉表示：「澳門仍是其中一個採取最嚴格封鎖措施的城市，其排名在過去12個月內下跌了30位。同樣地，為遏止疫情擴散，不少採取大規模防控措施的印度城市排名都有所下降，情況與不少中國內地城市相似。目前，多個內地城市仍暫停來往其他國際城市的直航班次，持續處於封閉的狀態。」

其他區內城市方面，台北成為今年宜居城市排行榜中跌幅最大的地點，急跌31名，與香港並列第77位。上海為排名最高的內地城市，位列第117位，而鄭州則錄得最大跌幅，下降14位至排名第194位的最宜居城市。