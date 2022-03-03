九倉置業去年扭虧　海港城收入跌8%　稱業務有意義復蘇繫於疫情

九龍倉置業（1997）去年轉虧為盈賺43.39億元，2020年蝕78.54億元，2019年則賺39.91億元；基礎溢利按年跌13%至65.18億元。派第二次中期息0.64元，連同第一次中期息0.67元，合共派1.31元，按年減少10.88%。

期內收入為160.43億元，按年上升3.4%，主要因為海港企業的發展物業銷售額確認入賬；投資物業收入減少8%至108.89億元。營業盈利90.64億元，按年下降9.11%。

酒店分部收入增加33%至8.38億元，因為本地需求日益增加，基礎淨盈利則繼續錄得虧損。

海港城總收入按年下降8%

在需求疲弱兼供應過剩下，市場仍然偏軟。主要收入之一的海港城，去年整體收入（包括酒店）按年下降8%，2020年總收入（包括酒店）為86.74億元；由於租金表現落後，商場收入下跌7%，年杪的出租率上升至93%；由於企業不斷縮減業務，尖沙咀的寫字樓淨吸納量持續錄得負數，海港城的寫字樓出租率在年杪時得以上升至85%，但由於租金調整，收入下跌11%。

時代廣場方面，去年整體收入按年下降9%；商場收入下跌11%，出租率上升至95%；寫字樓年杪的出租率略升至89%，收入下跌5%。

公司指出隨着本港疫情暫時受控，本地消費回暖，酒店入住率顯著改善。惟競爭非常激烈，而且虧蝕連連的市況持續。踏入2022年，針對新一波新冠疫情的新一輪收緊社交距離措施再度置酒吧、餐廳及活動業務於水深火熱之中。

公司指出投資物業和酒店會否出現有意義的復甦，必然取決於疫情是否受控，以重開本地市場及邊境。