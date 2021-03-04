九倉置業全年基礎淨盈利少24%至74.77億　海港城收入跌25%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-04 12:58

九龍倉置業（1997）去年盈轉虧，全年蝕78.54億元，2019年則賺39.28億元；撇除投資物業重估虧損，基礎淨盈利減少24%至74.77億元；每股虧損2.59元；派第二次中期股息每股0.69元，全年派息1.47元。

期內收入為155.15億港元，跌3%；其中物業分部收入跌17%至118.28億元，營業盈利減少22%，主要由於市道一潭死水下，向商場租戶提供超過20億元租金援助，以及為刺激人流和商場租戶銷售而推出的市場推廣活動成本大所致；酒店分部收入急挫58%至6.3億元，並造成3.79億元營業虧損；若撇除政府補貼，酒店收入減少63%，至5.6億元，營業虧損則為4.49億元。

海港城總收入跌兩成半

至於主要收入之一的海港城，總收入（包括酒店）跌25%至86.74億元，營業盈利跌29%至67.3億元；其中商場租務活動放緩，年杪錄得90%出租率，加上受租金調整影響，收入下跌28%，營業盈利下跌34%；寫字樓去年底出租率為85%，租金壓力上漲影響分部收入，年內收入及營業盈利均跌2%。

時代廣場方面由於經營環境惡劣，加上鄰近地區競爭加劇，導致整體收入下跌18%，營業盈利則下跌24%。期內商場收入下跌22%、營業盈利則跌30%，去年底出租率為93%；寫字樓方面年杪出租率降至86%，收入及營業盈利則分別跌6%及7%。