統計處︰港口貨物吞吐量去年跌14%至2.13億公噸

政府統計處今日（3日）公布船隻、港口貨物及貨櫃的二零二一年第四季的統計數字。

去年第四季的港口貨物吞吐量較2020年第四季下跌11.9%，為5,400萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2020年第四季分別下跌15.6%及4.8%，為3,400萬公噸及2,000萬公噸。

去年全年的港口貨物吞吐量較2020年全年下跌14.3%，為21,370萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2020年全年分別下跌20.6%及0.7%，為13,490萬公噸及7,880萬公噸。

去年第四季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較下跌6.3%。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較上季分別下跌5%及8.6%。經季節性調整的數列可以進行更有意義的短期比較，有助辨析其趨勢上可能出現的變動。

在港口貨物中，去年第四季的海運貨物較2020年第四季上升2.6%，達3,780萬公噸，而河運貨物在去年第四季較2020年第四季則下跌33.8%，為1,620萬公噸。

在抵港港口貨物中，去年第四季的進口及抵港轉運貨物較2020年第四季分別下跌24%及4.4%，為1,750萬公噸及1,650萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）及離港轉運貨物在去年第四季較2020年第四季分別下跌5.9%及4.4%，為480萬公噸及1,520萬公噸。

在港口貨物中，2021年全年的海運貨物較2020年全年上升0.1%，達14,930萬公噸，而河運貨物在2021年全年較2020年全年則下跌35.6%，為6,450萬公噸。

在抵港港口貨物中，去年全年的進口及抵港轉運貨物較2020年全年分別下跌32.6%及1.1%，為7,090萬公噸及6,400萬公噸。至於離港港口貨物中，出口貨物在去年全年較2020年全年上升1.3%，達1,920萬公噸，而離港轉運貨物在2021年全年較2020年全年則下跌1.3%，為5,960萬公噸。