HKTVmall 2月銷售再創新高　管理層：前線短缺　料訂單取消率上升

香港科技探索（1137）公布2月份營運數據，集團指因應新型冠狀病毒第五波疫情而產生的消費增長，HKTVmall 2月銷售表現再創新高，訂單總商品交易額達8.54億元，按年增87.3%，按月增22.2%。

期內，平均每日訂單總商品交易額達3,050萬元，按年增87.1%，按月增35.6%。平均每日訂單數量達5.93萬張。 此外，在農曆新年假期後的每個 VIP 日，收到10萬張訂單。集團相信，日益增長的線上動力將推動部分客戶將其購物行為由線下永久轉移至線上。

公司指，鑑於香港的新型冠狀病毒疫情正在嚴重惡化，HKTVmall 於配送訂單方面亦面臨前所未有之營運挑戰，前線人手無可避免地受到影響，目前有逾兩成前線人手正在隔離。另外，公司部分業務夥伴包括商戶、供應商及第三方物流營運商亦面臨嚴重人手或產品短缺，導致難以配送客戶訂購之產品項目。

基於上述因素，客戶訂單送遞的配送所需時間嚴重延長，而當疫情愈來愈嚴重，產品或客戶訂單取消亦有上升趨勢。對今年2月之訂單總商品交易額而言，截至3月3日止，整體取消率已達約2.5%，若疫情持續惡化及進一步影響HKTVmall 及其合作夥伴的營運，公司預計該比例將進一步上升。

高日薪形式招聘前線

HKTVmall 擬定三大措施以減輕對客戶的影響，包括提供具有競爭力的日薪積極招聘失業或暫時無薪安排的人力擔任司機、派遞員、倉庫助理或 O2O 店員。今年2月28日至3月3日期間，連同全職招聘，公司已成功招聘或入職約17%的前線人力。

另外，為舒緩前線壓力，邀請公司後勤員工擔任行政和監督配送及 O2O 商店職務。公司亦誠邀餐飲業界成為短期客戶訂單提取點的合作夥伴，並設保證收入。

香港科技探索認為，暫前前線人力資源的短缺，尚未計入香港可能實施「全民強制檢測」計劃及「禁足」等措施之影響，因此公司無可避免地需要推遲在2022年年初制定的實現最後一哩派送承諾的計劃。尤其是對於原定於今年3月或前後啟動的第一階段，旨在提高配送能力，以容許 90%至95% 的訂單符合「兩天派送」的目標，將需要推遲。