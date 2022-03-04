太古地產夥西安國企發展西安小雁塔項目　總投資額達百億元人民幣

太古地產（1972）宣布將與西安曲江新區管理委員會旗下國企「西安城桓文化投資發展有限公司」，合作發展西安太古里項目。項目位於陝西省西安市碑林區小雁塔歷史文化片區，是太古地產於中國內地的第七個發展項目。整個項目投資為100億元人民幣，預料於2025年底落成。

兩家公司在西安市國有建設用地使用權網上掛牌出讓中，以總價人民幣25.75億元成功投得西安市碑林區一宗商業用地的開發權。合作雙方將成立合資公司，把用地發展為零售主導的綜合項目西安太古里。太古地產及西安城桓文投將分別持有該項目70%及30%權益。該新項目的總投資額預計約為人民幣100億元。西安成為繼北京、上海、廣州和成都後，太古地產第五個發展業務的中國內地城市。

太古地產行政總裁彭國邦表示，2022年適逢太古地產成立50週年誌慶，很高興能落實在西安的首個重大投資，充份彰顯太古地產對西安的信心，以及對中國內地的長期承諾。又指很榮幸將旗下的「太古里」品牌引進這個別具特色的地段，定將充分運用在城市更新和社區營造中積累的經驗和專長，為西安打造一個充滿活力的國際級新地標，助力提升西安在中國以至世界的商業魅力和影響力。

西安太古里座落於西安市中心核心地段，位於碑林區友誼路以南、長安路以西、體育場北路以北、朱雀大街以東，總佔地面積約119,906平方米。用地所在片區為西安市深賦歷史文化底蘊的「小雁塔歷史文化片區」，毗鄰聯合國教科文組織世界文化遺產「小雁塔」，以及始建於唐朝（公元684年）、唐長安城中著名皇家寺院「薦福寺」；兩處古蹟均座落於國家一級博物館、全國4A級旅遊景區西安博物院西安博物院內。交通方面則位於地鐵2號綫和5號綫的交匯處。

太古地產將聯同西安城桓文投，打造一座新舊交融的「太古里」項目，承傳「太古里」品牌，西安太古里將發展成以零售主導的項目，採用低密度、開放式的創新建築設計布局，包括零售商場、文化設施、高尚酒店、服務式公寓和商業公寓等，預計項目地上和地庫總樓面面積為269,218平方米。

繼北京三里屯太古里、成都遠洋太古里和上海前灘太古里後，太古地產為小雁塔歷史文化片區量身定制中國內地第四個「太古里」，預計於2025年底落成。