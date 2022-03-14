國泰上月載客量3.1萬人次　料3月客運需求難顯著復甦

國泰航空（0293）公布2月營運數據。上月載客量為3.125萬人次，按年增加47.9%，與2019年同期相比則大跌98.9%；收入乘客千米數按年增加5.2%，與2019年2月相比減少99%。

公司又指出上月客運載率為47.6%，增幅為33.8個百分點，可用座位千米數計算的運力按年減少69.4%，較2019年2月減少98.4%。今年首2個月載客人數按年增加8.6%，可是運力卻下跌72%，收入乘客千米數減少12.5%。

顧客及商務總裁林紹波表示：「我們的經營環境依然嚴峻。香港實施的旅遊及營運規限持續影響我們的客運運力，我們在2月份的客運運力較疫情前水平不足2%，相對1月份的運力進一步減少約 28%。

「由中國內地經香港前往長途航點的客運需求持續，而農曆新年後亦有不少乘客由香港前往中國內地。此外，我們亦靈活調配客運運力以配合短期需求。月內，中國內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長。因此，上月的乘客量較1月有所增加，載客率上升至近 48%。」

貨運方面，國泰上月運載6.5萬公噸貨物，按年減少20.9%，與2019年2月相比，跌幅為50.4%，月內貨物收入噸千米數為按年減少53.3%，與2019年2月相比則跌67.9%。運載率上升0.9個百分點至80.1%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年減少53.8%，與2019年2月相比減少75.8%。今年首2個月載貨量按年減少27.1%，運力減少59.1%，貨物收入噸千米數減少59.6%。

林紹波指出，「貨運方面，長途貨運航班因應機組人員的檢疫措施而削減。我們於2月份運作的貨運運力相當於疫情前的25%。由於當局收緊了中國內地與香港的跨境陸路貨運安排，加上香港的疫情升溫，導致本地市場需求減少。此外，在農曆新年過後，由亞洲前往長途航點的需求復甦步伐亦較市場預期緩慢。

「為應對有關挑戰，貨運團隊專注捕捉亞洲區域航線的商機，例如快速抗原測試劑的貨運需求由2月至今一直保持強勁。截至2月底，我們合共運載了超過1,300萬套快速抗原測試劑到香港。國泰全力支持特區政府的抗疫措施，會繼續運載重要的醫療物資。

林紹波又指出，「展望3月份，我們本來預期客運需求多集中於往來中國內地航線。然而，內地當局因防控疫情而實施了更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期3月份的客運需求將不會有顯著的復甦跡象。

「至於貨運方面，在長途貨運航班的營運能力持續受壓下，我們重新部署前往北亞和印度次大陸的貨機航班，盡力爭取業務商機。我們仍努力不懈地盡力增加長途貨運運力，並已恢復了前往美國亞特蘭大、休斯敦和邁阿密的貨機航班。3 月份由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場的需求轉強，公司團隊將全力捕捉市場契機。」