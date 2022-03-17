長實去年賺212億元　末期息1.79元　對中港兩地市場前景具信心

長江實業（1113）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為212.4億元，按年增加30.5%，末期息1.79元，連同中期息全年派息2.2元，增加22.2%。

長實指出去年已確認物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為377.98億元，包括來自愛海頌﹑Sea to Sky，以及東莞海逸豪庭等中港兩地項目。年內來自物業銷售收益為181.46億元。公司又指出截至去年12月底已簽訂合約但尚未確認的物業銷售額為295.36億元，當中251.72億元預期可於今年內確認。

公司指出手頭上擁有7,500萬平方呎土地儲備，當中400萬呎位於香港，在內地及海外分別擁有6,700萬呎及400萬呎土地儲備。

公司又指出，年內來自物業租務收入為66.93億元，酒店及服務套房業務收入為27.1億元，物業及項目管理業務收入為8.88億元，飛機租賃業務收入為25.34億元。

英式酒館業務方面，年內收入為142.84億元，按年增加49.9%，經營虧損大幅收窄至5,500萬元。

李澤鉅料今年經貿環境存變數

主席李澤鉅於業績報告內指出，展望2022年，疫苗接種普及可望帶動環球經濟回穩，惟復甦動力仍受制於病毒變異情況。中美關係持續演變，未來發展仍存在不確定性，市場面對供應短缺及通脹升溫的重大挑戰，美國增快結束買債與加息步伐，以及地緣局勢緊張，均對漸現曙光的經貿環境帶來變數。

儘管內外環境不穩定因素增多，內地經濟總體運行維持平穩，2021年全年國內生產總值按年增長。內地以共同創新致富並分享成果為目標，持續深化改革及推動高質量發展，同時維持穩健有效宏觀政策，適時降準減息以保持流動性合理充裕，預料市場短期風險可控，長遠維持平穩健康發展。

續物色合適中港兩地地產項目機會

他又指出本港2021年全年生產總值按年上升6.4%，失業率亦由年初7.2%回落至年底3.9%，政府推出消費券計劃有助刺激零售氣氛，惟新變種病毒在本地迅速蔓延，對香港經濟增添變數及挑戰。在國家政策支持下，香港作為國際金融及創科中心之定位不變，料長遠前景樂觀。政府透過多元化政策及措施，務求增加短中期土地及房屋供應，加上用家需求持續穩健，本地樓市將可持續平穩發展。

過去數年香港經歷多番波動，惟集團根基穩固，現金充裕，並坐擁優質資產，成功通過各種考驗及挑戰，並從中展現其應變能力，穩中求變，積極發掘新機遇。集團以既定策略運用資本，進行穩定並可提供經常性收益優質投資，進一步鞏固並拓闊業務基礎，故對整體業務於疫情好轉、經營環境改善時重拾增長感到樂觀。香港及內地為集團地產業務重點市場，集團將繼續物色合適物業發展機會，對兩地前景充滿信心。