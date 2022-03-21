煤氣去年主營業務營業稅後溢利逾68億元　派末期息23仙

中華煤氣（0003）公布截至去年12月底止全年業績，年內主營業務營業稅後溢利為68.21億元，按年減少5.7%；由於報廢及減值部份內地化工廠生產設施﹑電訊網絡設備，以及若干已停用加氣站資產站資產等作撥備合共15億元，計及相關一次性撥備後，股東應佔稅後溢利為50.17億元，按年跌16.5%。

公司宣布派末期息23仙，連同中期息全年派息35仙。公司表示如無特殊情況，預料今年全年派息額不少於2021年派發的中期及末期息。同時今年公司並無宣布派發紅股。

公司又表示，常務董事陳永堅會在今年周東周年大會後榮休，副常務董事黃維義將會接任常務董事一職。

公司指出面對香港兩年來最嚴峻之第五波新冠肺炎疫情及其帶來之營商環境和經濟前景不明朗因素，集團致力確保安全可靠之煤氣供應，並繼續採取開源節流措施、適度節省成本、優化作業流程，致力推動智慧創新以提升服務水平及營運效益，不斷開發新的煤氣應用以增加售氣量，使本港煤氣業務得以維持穩健之發展。同時為配合特區政府之《長遠房屋策略》，包括北部都會區等之發展，集團將積極投資於燃氣供應之基建工程，以滿足未來城市之發展，預計 2022 年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。

公司又表示內地業務方面，集團旗下之港華智慧能源（1083）在繼續穩固發展城市燃氣業務之同時，亦大力推進零碳智慧園區之開發，數量將會在現有基礎上增長一倍。與此同時，港華智慧能源將加大對科技研發之力度和投入，掌握能源領域之領先技術，務求使核心競爭力保持優勢地位。另一方面，港華智慧能源未來之業務將會陸續展開一系列重組，致力使發展更趨進步、完善，目標是力爭用 5 至 10 年之時間，發展壯大成為中國能源管理行業之領導者。