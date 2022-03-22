閱文去年轉賺　盈利近18.5億元人民幣　不派息

閱文集團（0772）公布截至去年12月底止全年業績，權益持有人應佔盈利為18.46億元（人民幣‧下同），轉虧為盈，不派息。

公司又指出若按非國際財務報告準則，權益持有人應佔盈利為12.29億元，按年增加34.1%。

期內收入為86.68億元，按年增加1.7%，其中在線業務收入為53.08億元，版權運營及其他收入為33.59億元。年內整體業務毛利為45.99億元，按年增加8.6%，經營盈利虧轉盈為21.72億元。

公司指出，年內在線業務的MAU達到2.486億，為歷來新高，這得益於對內容及生態升級再造，以及持續優化內容孵化機制﹑社區運營策略及推薦效率。

閱文的目標，是立足當下，把握住文化產業大有可為的歷史機遇。在這個時代裏，打造了自己獨有的IP，建立起了豐富的文化生態。我們會以更寬廣的胸懷、更高遠的志向，立時代之潮頭，發時代之先聲，為中國好故事的生生不息貢獻力量。