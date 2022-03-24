強積金｜積金評級﹕中港股市失色　首季打工仔MPF人均損失1.6萬元

港股在自上月起反覆向下，相信一眾打工仔的強積金賬戶，難免再次出現損失。積金評級最新公布的數據顯示，截至今日3月強積金虧損127億元，損失幅度為2.52%，預料每名強積金成員損失約2,700元。從年初至今總虧損額達到740億元，預料每人平均虧損1.61萬元，相等於本港一般打工仔1個月薪金。

積金評級指出，今年首季開將會自2020年第一季以來，最差的第一季。首季投資損失達7.09%。

積金評級預料本港強積金總資產由去年底的1.182萬億元，減少至今年3月底的1.121萬億元，跌幅為5.16%，即每名強積金成員平均賬戶結餘由25.77萬元，降至24.44萬元。

料首季強積金損失740億元

積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計 3 月份錄得的虧損約127億元，令今年累積虧損攀升至約740億元。他指出主因是中、港股票表現差勁，為香港退休制度帶來損失。

他指出「預計中、港股票不單止連續三季見紅，更是3月及今年首季表現最劣的資產類別，作爲強積金最大的資產類別，很多強積金成員因而受損。」

他亦指出「本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地的疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動。這些問題並不會瞬間消失，所以強積金成員要預計市場仍然會大上大落。即使時勢好，要捕捉市場已難，莫說如今的波動市就難上加難了。但成員不要驚慌；相反，成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標。」