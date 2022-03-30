美銀警告：美股最近反彈是熊市陷阱　往後或迎來更大跌幅

美銀（Bank of America）警告稱，美國股市過去兩周11%的上漲具有熊市反彈的特徵，接下來可能是更大幅度的下跌。



《新浪財經》報道，包括Gonzalo Asis與Riddhi Prasad在內的美銀策略師在一份最新報告中表示，「儘管基本面明顯疲軟」，其中包括美聯儲決心在今年大幅加息以對抗持續的通脹，但股市仍在攀升，這是警告信號。

他們警告稱，使標普500指數從1月份紀錄高位下跌12%的拋售尚未結束，最近的大幅反彈是熊市波動的典型表現，正如一些有記錄以來最大規模的反彈出現在網路泡沫破滅和全球金融危機的陣痛中那樣。周二（3月29日），一個備受關注的美國國債市場指標發出了經濟衰退警告，加劇了人們對美聯儲實行緊縮政策將損害經濟的擔憂。

美銀策略師寫道：「宏觀背景惡化，加上美聯儲對市場不利，令美國股市不太可能持續上漲。」美聯儲不太可能在任何時候出手拯救市場，事實上，美聯儲歡迎收緊金融環境以幫助其抗擊通脹。「實際上，這意味着降低風險資產。」

不過，就目前而言，投資者並未注意到任何警告。周二，標普500指數上漲了1.2%，為11個交易日以來第九次上漲，儘管2年期美國國債收益率自2019年以來首次超過10年期國債收益率。

但美銀策略師指出，連續10天的大幅上漲在熊市中很常見。自1927年以來的11個熊市中，曾有4次股市在10個交易日內的漲幅超過10%。

這些策略師建議投資者賣出價外看漲期權，以對沖股市下跌和任何可能出現的短期上漲的風險。他們說，這種短期上漲將是「有限的」。

美銀策略師表示，只有通脹走軟，股市最近的漲勢才有可能持續。但美銀預計這種情況不會出現。他們還警告稱，東歐緊張局勢的任何緩解都將消除對經濟增長的威脅，但也會讓美聯儲有理由更快地加息。