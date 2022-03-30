HKTVmall母企：做好物流基建保領先地位　不再推消費券相關優惠

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年盈利大跌92%，集團副主席兼集團行政總裁王維基今日（30日）於記者會上表示，網購行業最重要是人流及物流，「有人流才有生意」，第五波疫情爆發以來，網購人數大增，證明人流不是網購平台的問題。但超市網購的送貨配額很快爆滿，主因是物流基建未做好。

王維基指，本港真正做B2C（business to customer）的平台並不多，大部分都是做B2B（business to business），相信HKTVmall在香港網購市場，會繼續保持很好的領導地位。

集團表示，為提高配送容量，已執行數項措施增加前線人手，預期3月份HKTVmall的GMV將創歷史新高，較2月份日均多逾15%，目前無論人力資源、訂單完成率均完全恢復正常。對於政府即將發放的消費券，HKTVmall今年不再有相關的優惠券計劃。

集團又指，目標於2022年第三季至第四季在英國曼徹斯特推出第一個「 全自動零售商店 」，並將著手進行於2022年初公佈的「最後一哩服務承諾」以及「第三方物流服務」的計劃，惟香港暫時未有開展「 全自動零售商店 」的計劃。