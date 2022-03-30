HKTVmall母企香港科技探索去年少賺92%　GMV增長一成

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布去年業績，去年公司股東應佔溢利為1,478萬元，按年下降92%；訂單總商品交易總額（GMV）增長10.4%至65.73億元，平均每日訂單量增至去年12月每日4.14萬張訂單，惟平均訂單值跌至462元。每股盈利0.02元，不派息。

期內，營業額按年增加8.8%，至31.3億元；整體毛利率及混合佣金率為23.7%，按年跌0.9個百分點；去年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為1.127億元，按年跌逾52%，較原先指引下限2.98億元低62.2%。

集團表示，盈利下降是為應對零售市場的激烈競爭，推出電子禮券計劃產生的優惠券開支8,660萬元，2020年收到一次性非經常性政府補貼約7,090萬元，而2021年無收到類似補貼。

展望未來，集團指，HKTVmall對2022年訂單總商品交易額目標為80億至85億元，按年增加21.7%至29.4%。毛利率及混合佣金率為23.4%。