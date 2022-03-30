內銀股｜郵儲銀行去年賺762億元人民幣　增19%　末期息24.74分

郵儲銀行（1658）公布截至去年12月底止全年業績，歸屬股東淨利潤為761.7億元（人民幣‧下同），按年增加18.65%，派末期息為24.74分。

年內利息淨收入為2,693.82億元，按年增加6.32%；又指出淨利息收益率及淨利差為2.36%及2.3%，分別按年收窄至6個基點。

手續費及佣金淨收入為220.07億元，增長33.42%，其他非利息淨收入為277.18億元，增長66.33%。

該行指出截至去年底，不良債款餘額為526.85億元，不良貸款率為0.82%，按年跌0.6個百分點，撥備覆蓋率為418.61%，按年增加10.55個百分點。

截至去年底，核心一級資本充足率為9.92%，按年增加0.3個百分點，一級資本充足率為12.39%，按年增加0.53個百分點，資本充足率為14.78%，按年增加0.9個百分點。