財庫局動員百人包裝防疫包　許正宇親上陣︰與市民齊抗疫｜溫多娜

政府將於4月初開始向全港近300萬個家庭派發「防疫服務包」，數目龐大，需要大量人手協助包裝工作，不在話下。

幸好，許多政府部門也齊心助抗疫，以財庫局為例，便立即動員約100名局方及轄下部門的同事組成包裝團隊，今日﹙30日﹚起一連三日參與包裝工作，與時間競賽，務求盡早將物資送到市民手上。

溫多娜收到風，人稱「Chris局長」的許正宇、財庫局常任秘書長（庫務）朱曼鈴和 Joseph副局，今日﹙30日﹚就特意到訪設於九龍塘官立小學的「防疫服務包」包裝中心，為同事打氣，並與同事一起參與包裝工作。

其中，Chris局長仲親力親為，戴上面罩，穿上膠手袋密密貼Label，把防疫包入箱，一絲不苟。Chris局長同溫多娜講，很高興見到同事精神抖擻，群策群力包裝「防疫服務包」，佢仲話此工作看似簡單，但想到服務包內每樣物件在抗疫任務上的莫大用途，及對每家每戶的濃厚心意，能參與其中，是難忘的經驗。

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局長認真，下屬一樣積極。該局同事昨日已密鑼緊鼓佈置場地及整理物資，並理順包裝工序的流程。今日一早，來自財庫局財經事務科、庫務科、局方轄下九個部門，以及政府經濟顧問辦公室的同事，甫到達包裝中心便立刻馬不停蹄地投入包裝工作。

更難得的是，團隊的成員涉及多個不同職系，包括政務主任、庫務會計師、庫務主任、經濟主任、統計主任、審計師、審查主任、公司註冊主任、物業估價主任、行政主任、系統分析／程序編製主任、其他文職人員以及司機等。

Chris局長又特別感謝中央政府全力協調採購、生產、安排運輸，使特區政府可及時採購到所需的防疫抗疫物資，好讓社會大眾有充足的防疫物資使用。佢補充話，抗疫是政府當前的首要任務。財庫局和轄下部門會繼續同心同德 ，全方位參與各個環節的抗疫工作，與市民大眾一起團結抗疫。