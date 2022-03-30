疫情｜許正宇﹕新一輪保就業計劃　金融機構僱員少於50人亦可受惠

財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時指出，全球金融業均面臨人才不足的情況，香港要從本地培育人才，因此在財政預算案中，提出為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷，令從業員知道提升技能有何指標，及加大與數碼港合作，讓銀行﹑證券及保險從業員可從培訓過程中把握金融科技新趨勢。

許正宇又指出，金融市場要成功，從業員質素及技能均要大幅提升。在引入海外人才方面，他指出已將港人才清單納入環境﹑社會及管治（ESG）﹑金融科技及資產管理合規人才。

他亦指出在本港第五波疫情下，金融業表現相對理想，因此政府會將資源精準用於受疫情打擊的中小企及企業。而在新一輪保就業計劃，僱員數目不逾50人的各類中小金融機構均可受惠。他亦表示當局相當關注金融及會計業界面對營運的困難，並會為業界提供支援措施，以緩解業界壓力。

冀吸引高科技企業來港上市

在金融科技發展方面，他指出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，過去已有逾90個申請獲批，申請數目可達數百個，項目類型部分是監管科技或通過理財通作為介面，促進跨境業務流通。本港業界可把握大灣區及其仔業務機會，以科技作為手段提升業務能力。

至於本港資本市場發展，許正宇指出本港股市在吸引生物科技公司外，亦希望能夠吸引高科技企業，因兩者有類近之處，如前期投入較大﹑回本期長等，可是只要一項科技證實有作為及有市場，其爆炸可以相當強勁。

他亦指出政府希望本港債市有不同創新及多元產品，如發行綠色債券，及增加在港發行人民幣債券的吸引力等。隨著債券通推出後，本港債市聯通其他市場的功能便更明顯，因此要加強相關基礎建設，在監管層面上，在保障投資者及擴大市場之間須作出平衡。

3月港股日均成交逾1800億元

許正宇在今早出席疫情記者會時，亦指出政府會透過保就業計劃為中小企提供援助，及為金融與會計界在營運上提供協助。

他又指出疫情下本港金融市場有序運作，投資活動仍活躍，3月以來港股日均成交額逾1,800億元。同時強調政府會繼續監察市場，堅守及有十足信心可以維持金融市場穩定。