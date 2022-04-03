創建集團被DQ　掙扎大半年了無寸進　終極一擊未許樂觀｜刁佬

記得上年八、九月，刁佬一連七篇寫了創建集團 (1609) 如何通過三大刁，鋪排自己由水泥股變身新經濟股。 本以為整裝待發，完成便可開車入直路，可惜千算萬算卻算錯「36個月休魚期」條數，結果誤墮新例《上市規則》第14.06B 法網，被交易所上市科 (Listing Division) 裁定不再適合上市，勒令退場。

但球員被紅牌趕出場，專業上也應該跟球證申辯一下，沒理由掙扎一下都冇就走入更衣室。所以上年6月15日，創建集團便根據《上市規則》第2B.06(1) 條向聯交所上市委員會 (Listing Committee) 要求覆核交易所上市科的決定。

跟香港法制下的其他上訴或覆核基制一樣，這《上市規則》第2B.06(1) 條下的覆核機制都是白字黑字寫下來給申訴人維權用的，但別太認真，因為以刁佬多年來的經驗，上行機構維持原判的比率實在太高太高了。

這其實也不難理解。刁佬都講過，交易所都知大家生活艱難，無緣無故不會阻你發達，只要做事不要太過份，坐冷氣房班大哥寧可張一隻眼，閉一隻眼，無謂為搞你而令自己加班寫多幾份Report。所以當班大佬真要高調執法，通常都是有人做事太張狂 (或有可能客觀來說不「張狂」，只是在他們主觀認為你「張狂」)，以致上頭有令要殺一儆百，那動用全體仝人鋤死你就是硬道理，怎會留條生路讓你走?

創建集團被除牌，已要求上市覆核委員會再次覆核，惟未許樂觀。﹙資料圖片

按這個邏輯，你認為上市委員會又會否好落力為1609推翻上市科決定？首先，人家上市科鋤你就早預計你會申請覆核，那你估人家事前會否做足文件，確保成件事係「證據確鑿」，兄弟你是「死有餘辜」？第二，如果人家高調執法是基於主旋律，是「上邊」有令要洗太平地，你估各個眉精眼企的上市委員會會選擇企你那一邊，還是主旋律那一邊?

所以上市科當年6月的裁定，雖未至於鐵板釘釘，但也不遠矣。如果大家認為1609請求上市委員會覆核能轉危為機，是利好消息，那刁佬只能讚歎你樂觀得來天真，世間罕有。

轉眼半年，這半年刁佬托賴縱然疫情反覆，但生意尚何，尤其多了班受疫情影響而要債務重組或要找白武士注資的客戶，故一時三刻也未及留意1609的後續發展。只是編輯Roger老兄最近發了一則訊息，提到原來只是半年時間，1609已經歷了上市委員會覆核(維持原判)，裁決移至上市覆核委員會 (Listing Review Committee) 作最終覆核，然後上市覆核委員會又指基於1609情況有「重大差異」為由，要交還上市委員會重審，繼而上市委員又於2月重審後又維持原判。

無錯，1609環遊了世界一週後，又回到起點了。執筆之日，1609已要求上市覆核委員會再次覆核，理論上是最後一次了(除非玩司法覆核)，雖然暫時未有結果，但刁佬不敢樂觀。其實觀乎1609過去半年的掙扎也甚有誠意，絶不是「躺平」了事，相關行動值得拿來借鑑，只是大錯已成，恨難返而已。未來幾回刁佬就跟大家重溫一下1609過去半年的頑強掙扎，大家可不容錯過啊。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。