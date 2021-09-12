重溫三單大刁　創建集團如何鋪排轉身　水泥股變新經濟股｜刁佬

上回刁佬跟各位細緻分析了創建集團﹙1609﹚易手後的第一單刁，欣賞人家如何完美示範 「推高估值、盡碌股票」 這高難度動作。雖然操作上稍帶瑕疵，但聯交所「疑似」 發出 「指導意見」後，總算高抬貴手，予以放行，但自此開「快勞」就在所難免。

一般老闆意識到資本操作已驚動聯交所，都會停一停，忍一忍，等風聲稍過才另謀思動。但張老闆做大事只爭朝夕，莫說一萬年太久，一年都嫌太長。往後短短半年，1609再做了三單大刁，第一單是於2018年11月與河南平煤成立合營公司，進軍組裝鋰離子電池模塊及電池組業務。

物流 + 電動車 屢提「協同效應」

甚麼? 做電池? 老闆你主業不是做水泥的嗎? 刁佬只能說貧窮限制了你想像，張老闆思考跟你不在同一個層次，自己不懂就不做？傻的嗎？找個懂的來做就成了吧。看，公告不是交代了合作方河南平煤是專門做鋰電池了嗎？

一般人會認為識做，不等於要做，做人做事都應專注本業嘛。 這你又錯了！想不到貧窮不但限制了你想像，眼界也被限制了！上市公司早幾個月就已進軍中國物流業務，現在搞合營公司正是要進一步利用他們 「於電動汽車物流的管理經驗和項目資源」，和河南平煤合作是要產生「協同效應」（註：這個字眼會不停出現），便能「進一步鞏固集團在中國物流行業的領導地位。」交易公告是這樣寫的。

大家再細味一下「進一步鞏固集團在中國物流行業的領導地位」這句話，三個月前還未有物流業務的上市公司，收購一家年賺不過廿萬的物流公司，就能在中國物流業佔領導地位。刁佬心諗，是你把自己看得太高，還是把中國物流業看得太低？

兩個月後，集團又做一大刁，通過兩份公告，宣佈動用共約1.5億元人民幣收購共1,847輛新能源車。理由？還要問？都說人家在中國物流業有領導地位嘛，那買新能源車自然是要與其「物流業務的擴張計劃一致」吧，這跟一個汽車維修員拿士巴拿踢波一樣合情合理。

引入融資租賃業務 助司機購車

及至翌年1月，集團再做多單刁，宣佈收購融資租賃公司，這就需要點解釋。正常人都會認為物流業務剛開始，現在又來搞財仔放數會不會太冒進？可大家誤會了，這不是放數財仔，這是金融。 做上市公司就是做金融，咱們搞上市總得有點金融業務才夠體面。況且這金融業務不是一般的金融業務， 而是和我們物流業務有「協同效應」（對，此君再次出沒）的融資租賃業務啊！如果貧窮把你的格局也限制了，請看看人家2019年2月28日的交易通函如何交代這單刁的 「格局」。

通函先從宏觀入手，說這次收購能讓集團進軍中國不斷增長的融資租賃業務，從而得到高投資回報，符合集團長遠利益。然後再微觀說集團進軍物流業務後，勢頭一片大好，短短幾個月就於中國22個座城市鋪了點，車隊中有超過2,000輛新能源汽車，當中1,100輛已實際營運。

車隊還是其次，打造優質服務團隊才是重點，這就要介紹一下我們的優秀駕駛員團隊。要建立一支優秀團隊，人家有獨門秘方「駕者有其車」，鼓勵司機自家購置新能源汽車並以自僱方式經營，為自己事業奮鬥，那自然優秀！惟由於司機們一般資金有限，集團當然「義不容辭」給司機們安排融資租賃，反正出街借是借，跟集團借也是借，正所謂「肥水不流別人田」，集團也經營資租賃業務包攬這生意，順便賺點利息, 真是一家便宜兩家著，也稱得上是「縱向整合」現時集團的物流業務。

出售原有水泥業務 卻被DQ

劇本可以說既冠冕堂皇，亦合情合理，有齊起承轉合，好的寫手就是能令小股東看後不但同意公司管理層買得啱，甚至嫌你買得遲。就是這樣，經過半年整合，創建集團就從一家只做水泥的公司，搖身一變成為一家既有水泥本業，又有新能源汽車業務，供人無限想像的潛力股。

不過集團也不是沒隱憂的，尤其是其水泥業務。甚麼？幾年前集團上市時不是說水泥行業前景大好嗎？股東們你們有所不知，此一時，彼一時，市場瞬息萬變，水泥業務已不如往日好做了。果然按集團2020年年報， 其原水泥業務的收入由2019年度的3.14億，佔總收入的75%, 大幅跌至2020年度的1.27億，佔總收入的25%，且集團虧損急劇惡化，由蝕不足一百萬港元，急升至蝕近三千萬港元。事已至此，是時候壯士斷臂了。好的劇本，就是一環扣一環，不但起承轉合，而且順理成章，有理有據。到2021年1月，是時候出售這不爭氣的原水泥業務了，相信沒有人有意見吧？

但為何鋪排這般縝密的劇本，去到最後一步會累上市公司被聯交所罰紅牌離場呢？究竟整件事是無可避免，聯交所有意刁難？還是機會給足，只是無人補鑊呢？無論如何，塵世間最痛苦莫過於到無咗嘅時候先後悔莫及。

刁佬下文就跟大家分析當日出售原業務這步棋有多致命，又是走錯了多少步才有這結局。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。