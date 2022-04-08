《彭博》﹕維珍航空稱往返倫敦至香港航班　9月前不復飛

維珍航空宣布，在今年9月前不會恢復前往香港的航班。

從本月1日起，香港已撤銷英﹑美等9個國家的禁飛令。

據《彭博》引述維珍電郵指出為確保公司往返倫敦至香港的航班在營運上的準備，公司作出審慎的決定，決定將該航線繼續暫停，預料服務會在今年9月恢復。

至於另一間英國航空公司英航則在Twitter向客戶回覆時指出，在5月28日前不會恢復航班。

澳洲航空出售10月往返悉尼至港機位

而往來香港及美國的航班方面，《彭博》指出目前只看到提供7月份﹑往返三藩市至香港的直飛航班機位。

報道又指出，澳洲航空出售從10月起出發﹑往返悉尼至香港的航班機位。

IATA總幹事日前批政府政策過嚴

日前新冠國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh近日批評港府防疫政策過於嚴厲，形容香港猶如從航空地圖上消失，直指失卻國際航空樞紐的地位。他又指出港府將從外到港的人士隔離日數縮短至7日，相信作用不大，因為旅客已因此打消來港意欲。

他指航空業界對政府採取相對嚴苛的封閉邊境政策日益不安，有關限制過於嚴苛，將直接導致更多航空公司取消往來香港的航班。

不過隨著亞洲區內多個地區已重開邊境，他對能夠鬆綁感到樂觀。