國際航空運輸協會批港防疫政策過嚴失樞紐地位　形同從地圖上消失

新冠疫情嚴重影響香港航空業,國際航空運輸協會(IATA)總幹事Willie Walsh近日批評港府防疫政策過於嚴厲,形容香港猶如從航空地圖上消失(off the map),直指失卻國際航空樞紐的地位(Hong Kong as an international hub airport has slipped)。

對於港府將隔離日數縮至7日,Walsh表示作用並不大,大部份國家都已撤銷相關措施,7日隔離期仍然令旅客打消來港旅遊念頭。



Walsh在周三(6日)的一個IATA簡報會上,回應香港的航空業情況。他表示,香港的防疫政策令各間航空公司,進出香港都極度困難(extremely difficult),需取消大部份航班,對相關政策感到失望。他表示,香港失卻國際航空樞紐地位,並形容香港形同從航空地圖上消失(off the map),復甦情況嚴重落後於其他國家。

Willie Walsh(簡報會片段截圖)

被問到港府將隔離日減至數7日後,Walsh表示,措施無助本港航空業復甦,即使已較過往的14日隔離為佳,但隔離措施仍然不利於旅遊,尤其大部份國家已取消相關政策。

香港要恢復成為航空樞紐面對挑戰

至於香港日後是否可再成為航空樞紐,他表示並非不能,但確面對挑戰,因為其他國家於過去兩年,把握香港的失利。他續指,香港始終是一個重要市場,但除非人們本身需要到香港,否則看到其措施時,便不會想到港。