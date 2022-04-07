國際航空運輸協會批港防疫政策過嚴失樞紐地位　形同從地圖上消失

新冠疫情嚴重影響香港航空業，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh近日批評港府防疫政策過於嚴厲，形容香港猶如從航空地圖上消失（off the map），直指失卻國際航空樞紐的地位（Hong Kong as an international hub airport has slipped）。

對於港府將隔離日數縮至7日，Walsh表示作用並不大，大部份國家都已撤銷相關措施，7日隔離期仍然令旅客打消來港旅遊念頭。



Walsh在周三（6日）的一個IATA簡報會上，回應香港的航空業情況。他表示，香港的防疫政策令各間航空公司，進出香港都極度困難（extremely difficult），需取消大部份航班，對相關政策感到失望。他表示，香港失卻國際航空樞紐地位，並形容香港形同從航空地圖上消失（off the map），復甦情況嚴重落後於其他國家。

Willie Walsh（簡報會片段截圖）

被問到港府將隔離日減至數7日後，Walsh表示，措施無助本港航空業復甦，即使已較過往的14日隔離為佳，但隔離措施仍然不利於旅遊，尤其大部份國家已取消相關政策。

香港要恢復成為航空樞紐面對挑戰

至於香港日後是否可再成為航空樞紐，他表示並非不能，但確面對挑戰，因為其他國家於過去兩年，把握香港的失利。他續指，香港始終是一個重要市場，但除非人們本身需要到香港，否則看到其措施時，便不會想到港。