因應原材料價格上揚　蔚來3款車型下月10日起加價1萬元人民幣

蔚來汽車（9866）於4月10日發布公告稱，受2022年以來全球原材料價格持續大幅上漲的影響，2022年5月10日起，蔚來將對旗下產品價格進行適當調整。



《澎湃新聞》日報道，在整車價格方面，此次價格調整涉及的車型為蔚來ES8、ES6、EC6，各版本車型起售價上調一萬元（人民幣‧下同）；最新的兩款車型蔚來ET7、ET5的起售價格不變。

在BaaS電池租用價格方面，長續航電池包電池租用服務費由每月1,480元調整為1,680元，漲價200元，標準續航電池包電池租用服務費不變，仍為980元/月，已購車用户不受該調整影響；電池包按年靈活升級至長續航電池包的價格調整為9,800元/年，按月靈活升級價格不變，仍為880元/月。

蔚來方面表示，2022年5月9日（含）前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5預訂金的用户，購車及電池租用價格不受此次調整影響。

此前，蔚來方面已多次透露出漲價信號。3月25日的2021年財報電話會議上，蔚來汽車CEO李斌提到，「從去年第三、第四季度到今年，電池上游原材料的成本確實增長非常多，我們整個產業鏈都要一起來分擔上漲的壓力。從目前來講，我們還沒有提價，但我們今年會有一些年度的產品提升的一些計劃，我們會到那時候根據市場的價格、原材料的價格，去判斷我們價格的政策和價格的策略。當前，我們的產品還沒有漲價的想法。」他表示，不僅僅是電池，包括大宗商品鋁、銅等在內的原材料漲價，都給蔚來帶來了一些負面影響。

3月26日，蔚來方面表示預計於5月對改款車型漲價，「預計將於5月下旬發布2022款ES8、ES6和EC6。2022款車型將對智能硬件進行重大升級，包括8155晶片、360環視攝像頭以及5G模塊等，性能將大幅提升。預期升級後的車型及電池價格將會上調。」同時，蔚來方面當時也提到，尚未決定是否對在售車型漲價。

疫情影響供應鏈

據統計，在此前的3月份，已有近20家車企宣佈對旗下新能源車漲價，漲幅從數千元至數萬元不等，其中漲價金額最高的超3萬元。

值得注意的是，就在昨日（10日），蔚來方面剛剛宣佈因供應鏈問題而暫停生產。蔚來在公告中表示，「自3月份以來，因為疫情原因，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作伙伴陸續停產，目前尚未恢復。受此影響，蔚來整車生產已經暫停。由於上述原因，近期不少用户的車輛會推遲交付，還請大家諒解。」

據蔚來方面4月1日發布的交付量訊息，蔚來汽車3月份共交付9,985輛，按年（較上年同期）增37.6%；第一季度累計交付2.58萬輛，按年增28.5%；歷史累計交付量為19.28萬輛。