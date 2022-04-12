賀一誠﹕去年澳門債市取得一定成績　會續爭取財政部等赴當地發債

澳門行政長官賀一誠出席澳門立法會答問大會時指出，去年當地債市有一定成績，認為在去年成立中央證券託管系統後，能在二級市場發行，及與國際市場接軌。他又指出國債及地方政府債券為當地債券市場發展的重要品種，政府會持續爭取國家財政部﹑廣東省政府及其他省市地方政府，對澳門債券開展發債工作。

他又指出澳門金管局正草擬首部證券法，以及相關法律法規，冀可配合澳門債市發展。

他指出在澳門發債成本較內地低，相信可以吸引企業在澳門發債，又指出目前當地金融業發展一枝獨秀，仍有一定利潤及發展空間，並指出金融業對澳門整體經濟體系屬重要環節，希望可以帶動澳門企業走出去。當地現代金融業發展相當迅速，建議行業多提出意見，如在人才層面，政府才可以針對性推出培訓計劃。

在談及旅遊業發展時，賀一誠指出待本輪疫情結束後，會逐步恢復旅客正常往來，澳門亦會盡快與內地商討恢復旅行團工作，並期望鄰近地區確診個案數目可清零。由於周邊地區疫情較去年嚴峻，因此預料五一黃金周旅客量亦會遇到問題。