【澳門入境】全球多國陸續通關並放寬入境條件，澳門新冠病毒感染應變協調中心宣布，即將更新澳門入境限制，要求入境人士按年齡須接種至少2針疫苗。

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日（30日）宣布，由4月3日淩晨12時起，12歲以上人士必須出示完成接種新冠疫苗證明，方可登上由外國、香港或台灣地區前往澳門的民用交通工具，包括飛機、船隻及跨境巴士。澳門更新入境措施，變相要求香港入境澳門人士，至少要完成接種兩針新冠疫苗。

澳門通關｜澳門更新入境措施 按年齡須接種至少2針疫苗方可入境

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協調中心指，措施要求12歲或以上人士必須完成接種2針新冠疫苗、且滿14天的有效證明紀錄；18歲或以上人士如最後一次接種接種紀錄已超過7個月，則需出示已接種至少一劑加強劑的新冠疫苗接種記錄。

如因各理由不適合或不能接種新冠疫苗，且情況維持2個月或以上，則必須提供有效當局或醫生證明。另一切呈交證明必須受當地政府認可，並且可以作為國際旅行用途。

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從外國及港台地區進入澳門，亦須接受14天檢疫隔離，另入境後21日內不可經澳門特別行政區進入內地，相關措施將維持不變。