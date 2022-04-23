還2022年DSE考生　一個口罩下的笑容｜June Leung

昨天（4月22日）DSE主科英文正式揭開戰幔。今年報考DSE總人數及日校考生數字都雙雙創歷史新低，由高峰期的八萬多名考生降至今年的僅約五萬，整個社會對這個香港唯一自家製公開考試的注視已經大不如前。80後、90後甚至千禧寶寶，中學最後一天回校的情景還歷歷在目嗎？聽老師諄諄教誨、與同學在課室裏互相擁抱、商量考試後的種種活動、擊掌為盟矢志今生都不會斷聯。各種不同的臨別贈言：愛之深責之切的、冷嘲熱諷激將法的、感人至深以致半數同學紅着眼流淚聽完的也有。我們甚至會在課室作平日不敢做的搗蛋，脫下校服互相交換；在桌上、牆上、壁報板上簽名及塗鴉。只要不過份，老師校工們會睜一只眼閉一只眼。畢竟這些年青人明天開始再不回校，正是「此地一為別 孤蓬萬里征！」

維珍尼亞大學（University of Virginia）研究發現，中學時認識的好友是影響我們一輩子的人，尤其是經歷過共同面對公開考試壓力的日子，相濡以沫更是難能可貴。可是2022年DSE考生本來應該在校園渡過的青蔥歲月，與老師、同學們互相砥礪前程的日子，但他們大半的時間都在線上渡過。正常的高中校園生活合共500多天，可是由2019年9月開始至現在，面授課程頂多不超過350天，還未扣起若干考試、測驗與活動的日子，更有學校因為有懷疑或確診個案等種種原因先後要額外停課，實計校園開放的日子只有正常的一半。換言之，我們珍如拱璧的高中校園生活，被硬生生的砍去一半。

若街上碰到考生請說聲加油

然而，最大的壓力來源是一邊夙夜匪懈地溫習，另一邊廂擔心的是，如果明天起來快速測試出現兩條線該怎辦？我們以前考試是擔心溫夠了嗎？試題深嗎？寫字不夠快嗎？今年考生的特殊壓力：我住的地方會封區嗎？我家人會確診嗎？戴口罩考試會缺氧嗎？有熟朋友跟我同試場嗎？朋友？哪來幾多朋友？一起打機的朋友算嗎？再加上近年大批家境較佳的中產以上家庭，要不把孩子送出國，要不就是進國際學校。當年會考的課室裏，鄰座同學可能是某大家族後人，屋邨仔與富二代也是一齊赴試的同學仔。現在仍然留守考DSE的學生以中產以下的居多，新移民與跨境學童也不少，他們有足夠的資源應對疫情下的瞬息變化嗎？

當年我們考會考、高考全城關注，現在DSE考生斯人獨憔悴。縱然仍然有傳媒報導，可是幾多人知道DSE對這批孩子的重要性？有團體發起全城支持DSE考生的活動，有過百中學響應，所以昨天考英文科卷開始街上有幾萬考生清晨出動，襟上有個貼紙。如果你有緣碰上，請給他們一個鼓勵的眼神、輕輕說聲「加油」，如果他們趕搭車、搭𨋢、買早餐，給他們讓一讓，功德無量。他們失去的校園溫馨，讓我們在街頭給他們補償。希望疫情可以早日完結，讓我們的DSE考生擁有一個燦爛的笑容。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix, 亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。