日圓或創下歷來最長跌浪　分析員料兌美元跌至130才回穩

隨着日圓貶值的勢頭在周一（4月18日）依然未見絲毫扭轉，這一昔日外匯市場的避險「寵兒」，眼下或將締造一個無比尷尬的紀錄：至少半個世紀以來最長的連跌走勢！



《財聯社》周二（19日）報道，於今日亞洲時段，日圓進一步大幅走弱，目前美元兑日圓已經升破了128關口，創下近20年高位128.22。

如果日圓兑美元在日內歐美時段依然無法扭轉大局，那麼其就將連續13個交易日下挫，這將是《彭博》自1971年開始統計相關數據以來最長的日線連跌紀錄。

另外，人民幣兑日元匯率也正式升破了20大關，為2015年三季度人民幣匯改後的首次。這也意味着未來國內旅客或留學生有換匯需求時，100日圓的價值已不到5元人民幣。

日圓始終無法走出泥潭

頗為巧合的是，日元匯率本輪的13連跌，正是從本月的首個交易日（4月1日）開始的。自那時以來，日圓兑美元已經累計下挫了近600點，跌幅達到約4.5%。

而如果從年初算起，日圓的跌幅無疑更為驚人。目前，日圓兑其他G10貨幣以及主要新興市場貨幣全部走弱。其中，日圓兑澳元、加元等G10貨幣中相對強勢幣種的年內跌幅已經超過了10%，而兑今年全球表現最為強勁的貨幣巴西雷亞爾的跌幅，更是接近了25%。

日圓年內的表現，甚至要比目前仍陷入地緣危機衝突之中的俄羅斯盧布更為疲弱。

分析人士指出，日圓年內快速貶值的主要原因在於日本央行與歐美主要央行金融貨幣政策的背離。偏鴿的日本央行仍通過收益率曲線控制政策將日債收益率維持在低檔，而美債收益率年內則因預期美聯儲將大幅加息而飆升，指標10年期美債收益率目前已經升破了2.85厘關口。

此外，近期國際商品價格普遍上漲，日圓也因日本作為大宗商品進口國的地位而受到影響。日本財務省早前發布的數據顯示，由於進口價格不斷攀升導致貿易收支惡化，日本經常項目順差連續4個月按年下降後於去年12月轉為逆差。今年1月逆差額更是擴大至1.1887萬億日圓。據估算，今年日本經常項目或將出現42年來首次逆差。

目前，東京的外匯交易員們正在達成共識——即日圓跌至20年低點的頹勢可能在未來幾個月內延續，且本輪跌勢在跌至1美元兑130日圓後才可能會企穩。

根據商品期貨交易委員會的數據，資產管理公司看跌日元的押注上周增至紀錄高點，槓桿基金淨淡倉頭寸接近三年多來的最高水平。

CIBC外匯策略主管Bipan Rai表示，「日元的走勢令人難以置信，但鑑於美聯儲和日本央行的不同政策立場，這應該並不完全出乎人們的意料之外。」