疫情｜外企在內地實施閉環管理　受困人員物資難流動　憂停工之虞

內地疫情仍相當嚴峻，不少企業據報採取閉環式管理，可是一家歐洲商會警告，由於零組件短缺，或物流運輸問題導致人員物資難以流動，在內地的企業採取閉環管理的工廠並有停工之虞。

德國工商大會上海代表處首席代表Maximilian Butek於LinkedIn發帖文，指出目前已有數家企業進行閉環式管理，卻面臨著挑戰，物資人手均捉襟見肘，可能很快停產。他又補充德國工商大會的大多數會員的工廠無法運行，上海物流難以周轉，原料無法輸入，亦無法將產品交付予客戶。

據知情人士指出，根據新制定的閉環時間表，Tesla只維持2周庫存，另一汽車生產商福士在上海的工廠工人縱使實施閉環式管理，卻欠缺足夠零部件供生產。

供應及物流問題並非局限於上海。Butek指出長三角地區的會員公司發現「防疫規定因城而異」，當地物流亦難以運轉，又指出要到中國其他地區進行質量評估或維護機器的技術人員，幾乎無法到外地出差旅行。