人民幣在岸價觸及6.45關口　續創半年新低

在岸人民幣兑美元今日（21日）觸及6.45關口，日內下跌逾300點，續刷2021年10月來新低。

《金融界》報道，有分析指出，美聯儲（FED）的貨幣政策是影響全球跨境資本流動的重要因素。從以往美國加息周期的情況看，加息縮表期間往往伴隨着跨境資本從新興市場經濟體大規模流出，加劇金融市場震盪。由於美國通脹水平「高燒不退」，以及近期美聯儲官員不斷釋放鷹派論調，市場普遍認為美聯儲將加快加息和縮表的步伐。

中信證券研報指出，供應鏈擾動與美元強勢或導致人民幣匯率短期承壓。美聯儲市場溝通不斷釋放更偏鷹的信號、市場對於未來加息預期升温導致美債利率快速上行至3厘的關口。而美聯儲較歐洲、英國、日本未來更為緊縮的貨幣政策路徑支撐了美元走強，同時美國經濟較其他國家經濟偏強也是美元上漲的原因之一。

中信證券﹕無須就人民幣貶值形成預期

中信證券表示，此輪人民幣匯率背景伴隨着中美利差縮窄，但中美利差縮窄並非人民幣匯率主導因素，對於人民幣匯率影響較為有限。與2020年那一輪人民幣貶值背景相似的是，人民幣匯率貶值壓力增大，也是主要來自新冠疫情導致的經濟基本面下行壓力與美元走強兩方面的因素。供應鏈擾動疊加美元指數上行或將使短期人民幣承壓，但無需對人民幣形成貶值預期。預計人民幣貶值對於貨幣政策影響有限，但由於貨幣政策需內外兼顧，貨幣政策或將讓位予財政等寬信用政策。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，現在市場普遍預期美聯儲會有更多激進的加息，甚至同時會啟動縮表，這難免會引起美國經濟金融市場的動盪。而經濟金融的動盪有可能會造成市場風險偏好下降，驅動中國出現階段性的資本外流，在這種情況下人民幣匯率有可能有漲有跌，雙向波動。跟2015年「811匯改」相比，人民幣匯率雙向波動適應性大大加強，同時民間貨幣錯配也是明顯改善，所以不至於會出現貶值的恐慌。

招商證券研報認為，維持人民幣匯率短空長多的基本判斷。中美經濟基本面和貨幣政策分化所造成的利差收窄甚至倒掛難以快速扭轉，國際資本外流和人民幣匯率貶值的壓力仍將存在，需要發揮人民幣匯率的彈性以維護中國貨幣政策的有效性。全年來看，美元指數將衝高回落，人民幣匯率將重回升勢。

能源進口商購匯致人民幣匯率短期現變化

中金公司則認為，關鍵點位的突破也對匯率波動產生影響。6.40為美元/離岸人民幣的重要整數關口的同時，亦為200均線的重要位置，該點位的突破，意味着此前的橫盤局面的結束，這可能引發了交易層面對於人民幣匯率開啟一輪波段行情的押注。

此外，歷史經驗顯示進口商的購匯期間集中於當月的15日至20日期間。近期伴隨能源價格的高位停留，進口商的購匯金額有所增加。能源等進口商的購匯客盤可能是驅動短期人民幣匯率變化的驅動因素。