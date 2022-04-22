彭博：新加坡限制引入外來人才　港銀行家轉戰有難度

新冠疫情持續，香港採取「動態清零」政策，維持部分防疫措施，不少外國金融公司一度計劃轉戰新加坡，不過《彭博》報道，新加坡未似預期般吸納大量香港人才，主要受其限制人才流入的簽證限制措施影響。

報道指，由於香港嚴格的防疫措施，金融專業人士從香港外流的步伐加快，但由於新加坡一直在收緊外國人才的引入，新加坡去年發給外國專業人士、經理和高管的簽證數降至161,700份，屬2010年以來的最低水平。

報道提及，新加坡於兩年內第二次提高外籍員工最低工資門檻，以鼓勵公司僱用更多本地人，同時加大了富有外國人創建理財辦公室的難度，提高管理當地資產的最低標準及其他獲得關鍵稅收優惠的條件。另一方面外國勞工的家屬現在需要由公司擔保的簽證才能在新加坡工作，增加簽證持有人配偶尋找兼職工作的難度。

前對沖基金經理Stephen Diggle表示，由於新加坡主張招聘當地人，故最近其公司員工很難獲批簽證，不可能一口氣調動40人來這裡。報道指，由於種種的限制，一些公司被迫將目光投向更遠的地方，著名投資者麥樸思近期亦將總部從新加坡搬到杜拜，他預計杜拜將取代新加坡和香港。