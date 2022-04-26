滙豐季績｜首季列賬稅前利潤近42億美元　減少27.9%　股價跌1.5%

滙豐控股（0005）公布截至今年3月底止首季業績，期內列賬基準稅前利潤為41.66億元（美元‧下同），按年減少27.9%；經調整稅前利潤為47億元，按年減少16億元或25.3%。

該行又指出期內列賬基準稅後利潤為34億元，按年減少24.6%。

滙豐公布季績後，股價未見太大變化，最新報50.9元，跌1.5%。

期內預期信貸損失6億元

該行指出季內所有地區均繼續錄得盈利。不過期內該行按列賬基準預期信貸損失為6億元，去年同期錄回撥4億元。該行指出預期信貸損失增加，主要反映俄烏戰爭的直接及廣泛經濟影響，以及遠期經濟前景受到的通脹壓力。

該行期內列賬基準收入減少4%至125億元，主要因為財富管理及個人銀行業務收入減少，以反映制訂壽險產品業務的不利市場影響，及香港投資產品收入下降，並且環球銀行及資本市場業務旗下環球債務市場及自營投資業務收入減少。受資產負債表增長及利率上升變動，全線環球業務淨利息收益均告上升。該行進一步指出，淨利息收益率為1.26厘，較去年底增加7個基點，淨利息收入按年增長7.4%。費用收益淨額則按年9.7%至31.26億元。

至於經調整收入則下跌3%至125億元。

料全年收入錄中位數增幅

在談及前景時，該行指出由於市場引伸的平均政策利率走向較去年全年業績時有改善，預期淨利息收益將繼續增長，加上今年貸款有望實現中單位數增長，因此繼續對收入前景感到樂觀。雖然財富管理業務在今年季內表現，受到香港實施新冠疫情限制而相對失色，但限制措施放寬後，業務有望回升。該行仍預期收入可以按年錄得中單位數增幅。

該行指出俄烏戰加劇通脹壓力，增加了遠期經濟前景的不確定性，因此預期信貸損失在今年首季增加，並正密切留意事態發展。惟根據當前主流經濟預測及過往經驗，繼續預期今年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30個基點的正常水平。

隨著收入前景改善，該行預期明年平均有形股本回報率至少達到10%。

該行又表示，去年第三季公布﹑總值20億元的回購計劃已於今年4月20日完成。在今年2月公布去年全業績時，宣布的10億元回購計劃，則會在今年4月29日股東周年大會後展開。

該行亦指出，普通一級資本比為14.1%，較去年底減少1.7個百分點。